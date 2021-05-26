筆者最近看到手機群組轉發的台灣地區黑幫打鬥短片，甚至近日台灣媒體報道黑幫分子公然闖入派出所搗亂，完全視法律如無物。台灣地區的社會政經文化和治安環境與香港特區大為不同，這讓筆者不禁想起有些黑暴青年畏罪潛逃至台灣地區和澳紐英美加等五眼聯盟，如果被忽悠潛逃過去，總會後悔。

筆者年輕時曾留學英國數年，海外的月亮一定不是特別圓，在歐美，總有一些不文明、不禮貌的人投來歧視目光或惡言相向。尤其近年環球政治氣氛傾向本國優先和民粹主義，美國更發生連串暴動和大規模針對亞裔的襲擊，種族問題已經被政客所炒熱，最近更有新聞片段顯示華裔老婦被白人襲擊，血流披面，海外華裔人人自危。

撇除一些反對派領袖或政治明星潛逃海外，可以獲得媒體訪問、經濟濟助和進修安排，其餘潛逃的黑暴青年就沒有這樣的好運和悉心安排了。大部分寂寂無聞的黑暴青年一般社會閱歷較淺，沒有足夠的謀生技能，甚至因潛逃身份而不符就業條件，只能每月領取基本生活補貼。與出逃前在香港的生活相比，一定充分感受到甚麼是「人離鄉賤」。

筆者認為，有些黑暴青年是被黑媒和反對派所誤導和煽動的，包括一系列的假新聞，例如「爆眼女事件」、「831太子站死人案」、「新屋嶺性侵事件」等，現在都一一被時間所揭穿！因為違法犯罪，沒有承擔地離港潛逃，結果不少人在海外惶惶不可終日，筆者認為個別潛逃人士每當憶及家人和朋友時，總會想過回港認罪悔改。因此，筆者在朋友建議下，在今年初設立了國際公益法律服務協會的分支機構──國家安全教育中心，並在內設立「回頭是岸」基金。

「回頭是岸」基金，顧名思義是對「真誠悔改」和「痛定思痛」的黑暴青年提供若干協助，包括提供法律諮詢、求情、串連非政府組織提供義工工作和再就業的求職機會等。而「真誠悔改」和「痛定思痛」的定義是不做逃兵，接受法律的審判和承擔相應的法律責任。

現時香港特區正在完善制度，落實治港路線，同時通過《港區國安法》將一切影響香港特區的壞分子革走，切斷黑暴養分供應，逐步將香港正本清源。

筆者理解不少黑暴青年的初心是希望社會變好，只是被誤導而用錯方法，路線亦被境外勢力和反對派愈帶愈偏。只要他們回頭是岸，認真悔改，痛定思痛，回港接受法律後果；及後經過思想糾正，擁護《憲法》、《基本法》，以中國人身份為榮，歡迎他們改過自新後再次走入社會，成為有用的人。