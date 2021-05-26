台灣疫情失控，本土病例以每日數百宗的速度增長，另外幾乎每日都有數百宗「校正回歸」，可見不管民進黨政府如何巧言令色，愚弄大眾，無法遏止疫情都是不爭的事實。在這樣的情況下，已移民當地的港人居然紛紛回流，捨棄民主轉投暴政，不由人不嘆句：大難臨頭各自飛，世間始終香港最好！

例如那位深黃影帝，反修例期間公然站在黑暴一邊，過後當然無運行，大嘆在港長期無工開、無戲拍，惟有投奔民主台灣。早前才剛到埗，又說要留在當地拍戲，詎料昨日竟在其臉書公布已經回港，正在某大酒店進行第一日隔離，唔到你唔服。不是說民主能當飯吃嗎？不是說民主能醫百病嗎？怎麼不過是個疫情大爆發而已，即急不及待捨棄民主台灣，重回「專制極權暴政」統治下的香港了？

黃絲刁民之所以令人打從心底看不起，就是源於這種龍門任搬、毫無原則的做人態度，加上這類人天生無腦，看待事情只看自己相信的一面，沒有綜觀全局的能力，以致一旦現實與想像出現偏差便大受打擊，但又因為拒絕承認無腦誤判，惟有龍門任搬，原則隨時改，結果錯完又錯，循環往復，沒完沒了。

一場疫情，已證明黃絲刁民口中一無是處的專制政體，抗疫能力比民主大國高得多。中國是全球最早從疫情中翻身的國家，經濟、交通、民生早就恢復，且有領先全球的可觀增長；反觀美國、印度等所謂民主大國，死傷枕藉，經濟尋底。事實擺在眼前，黃絲刁民即使口裏說不，身體卻很誠實，不然巴巴的從台灣跑回來幹麼！

疫情下的黃絲眾生相固然可笑，本報踢爆的「爆眼女無爆眼」同樣令人莞爾。黃絲大叫「黑警還眼」叫足年餘，到頭來發現人家隻眼好端端的，消息一出黃營死寂一片，個別黃絲則死撐「無事咪好囉，唔通想佢有事咩」。筆者聽畢，只能報以嘿嘿嘿三聲冷笑。