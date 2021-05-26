2019年反修例風波期間，一個女子聲稱被警方射爆眼睛，再透過反中亂港的媒體大肆渲染，示威者開口閉口大喊「黑警還眼」，讓人覺得該女子其中一隻眼睛應已永久失明，而「爆眼女」漸漸更成了整場風波的標誌性人物，最初的仇警意識，頗大程度就是建基於此事之上。

《東方日報》日前獨家揭露「爆眼女」的眼睛根本沒有受到永久創傷，並已完全康復，而且據種種迹象顯示，她是被警察所傷的機會不大。報道的內容邏輯井然，有理有據。詎料，本地一家商營電台在其時事節目中，竟然對本報大肆批評，講到倒像是《東方日報》在小事化大，甚至是無事生非似的。

這一家商營電台的政治立場素來偏頗，該時事節目的一個聲音專欄，在去年9月才被通訊局強烈勸喻。專欄的主持人描述警方在2019年7月7日及8月11日的行動，說：「示威者尋晚雖然佔據咗道路，但係佢哋都係手無寸鐵」，「警方喺多條嘅路線，三面包抄市民，並且主動用警棍攻擊佢哋」，「尋晚佢哋兩度近距離向示威者開槍，有女仔被射中頭部，眼罩被射穿，子彈更加射入眼睛射爆眼球添」，講得繪影繪聲，恍如電影情節。

然而，通訊局詳細參考媒體拍攝的片段後，指該段描述與事實不符，會「嚴重影響被批評者的聲譽」。至於該台的其他節目，我一向認為也好不了多少，例如一個長壽廣播劇，在反修例期間，劇中竟然會有演員問特首「幾時死？」這一類的乖戾言詞，早已逾越了大眾傳媒應該持守的尺度。

偏生這一家電台非但不作自我檢討，反倒來向《東方日報》找碴，該時事節目真能提供像樣的理據也就罷了，可惜，所講的卻全是混淆視聽、顛三倒四之言，內中有何謬誤？明日續談。