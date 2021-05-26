「人傻錢多，速來！」這則笑話來自內地改革開放之初，據說外地「洗腳妹」去某地工作後發現行情看好，於是給家鄉嘅姐妹發去此電報。想不到，在香港，只要每逢「佳節」有遊行，譬如「6‧4」、「7‧1」、「10‧1」之類，擺幾個錢箱喺街站，總有人往裏頭塞錢；又或成立乜乜基金撐「兄弟」，就恍如有一道魔力，動輒又可眾籌幾千萬甚至過億元！香港地，果然又係「人傻錢多」！

呢！國安重犯漢奸黎旗下壹淫媒被炮轟「7宗罪」，其中一宗就係透過「蘋果日報慈善基金」成立「撐學生專戶」，被質疑以慈善為名鼓吹青年繼續參與黑暴。呢個基金成立於1995年，基金「金主」身份一直不詳，唔通佢哋全部淨係識「曬菲林」？唔明！即係點吖？即係「唔見得光」囉！據悉近5年成功「吸金」兩億元，之但係並無公開捐款者資料，乜咁多「無名氏」做善事嘅？

過去兩年，該基金所批出嘅款項亦超過7,400萬元，而基金多名董事陸續辭任，依家僅餘7人。警方國安處去年8月以涉嫌干犯《港區國安法》相關罪行，大舉拘捕漢奸黎等人，並派員搜查壹淫媒大樓，檢走包括有關基金嘅營運文件。消息指有金主利用本地及海外戶口迂迴向有關組織「泵水」，金額涉及逾千萬元。

有法律學者指出，該基金開宗明義「撐前線學生」，話就話僅資助其學費、生活開支，但明顯係支援反修例學生「反中亂港」，涉及政治元素，屬濫用並偏離基金聲稱嘅慈善性質。此外，更不能排除有人利用基金嘅免稅地位收受黑金或洗黑錢，直頭係「掛羊頭賣狗肉」啦！看來，稅務局應主動徹查其「慈善機構及免稅地位」有冇被濫用，若有，應追討過去咁多年未繳交之稅款，而警方亦應從是否涉及欺詐行為積極調查。過去「眾籌」屢發生中飽私囊、夾帶私逃等情況。人傻錢多啫，民反德為亂，亂則妖災生，豈能不慎之哉！