香港防疫抗疫已逾500天了，但「清零」仍是望天打卦，新冠疫情反反覆覆。儘管政府看到經濟早已苟延殘喘，急需通關，香港經濟才可以起死回生，但是港人注射疫苗如牛步，張竹君醫生公開問：等甚麼？

倘若香港大多數人，例如七成本地市民已接種疫苗，那麼便有爭取通關的基礎，否則只是緣木求魚。試問豈會有任何政府會給僅有約七分之一人口接種防疫針的香港大開中門、自招病毒進口犯險呢？

自新冠肺炎在全球大爆發後，已有數以百萬計的人染疫死亡。注射疫苗已是世衞和各國公認的、實踐已經證明的唯一有效自救救人的有效安全防護網。可是香港在不缺疫苗供應下，人們卻並不積極接種，政府則聽之任之。

上世紀電影皇帝吳楚帆金句「人人為我，我為人人」，生活在香港的人都應撫心自問：我為香港防疫做過甚麼？我打針了嗎？最近有一個3,000員工的機構接受政府上門打針，但僅有百分之六即180位員工報名接種。這個接種反應不佳的典型還被電視台作當天頭條新聞報道，真是令人哀嘆港人緣何這樣無動於衷呢？

際此抗疫關鍵時刻，特區政府必須採取4項進取和堅決及快速的措施推動防疫注射，否則香港只能徘徊在疫情的漩渦中繞圈。其一，特區政府應學習台灣的柯文哲，要求公職人員和前線人員必須打針，作為行政命令執行。高下立見，香港就缺肯擔當、有勇氣的官員。

其二，特區政府應額外撥款刺激市民注射意欲，多個外地政府已採用抽獎等方法「谷針」，香港為何不效法呢？其三，香港商界已動起來出奇謀谷針，政府不應袖手旁觀，應立即帶頭協助和推動。

其四，政府應接納何君堯議員建議，透過緊急立法，旗幟鮮明谷針。谷針好過谷氣，好過被官僚主義谷死。