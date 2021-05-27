世界視線：白羅斯拘捕嫌犯　華盛頓雙標再現

白羅斯政府迫使瑞安航空客機降落首都明斯克機場，拘捕機上的異見記者普羅塔謝維奇，引發軒然大波。美國國務卿布林肯譴責有關行動「令人震驚」，歐盟則宣布對白羅斯實施新一輪制裁，禁止該國航班進入歐盟領空和機場。

根據白羅斯官方媒體引述交通運輸部官員稱，明斯克機場收到電子郵件，當中聲稱哈馬斯組織要求以色列停止對加薩地區開火，以及歐盟放棄支持以色列，如要求不能獲得滿足，將引爆飛機上的炸彈，白羅斯當局遂要求航班降落明斯克機場，事後發現炸彈威脅屬虛報。至於拘捕普羅塔謝維奇，當局則聲稱是「插曲」，並非早有預謀，更不是以炸彈威脅為幌子。

根據白羅斯的說法，當局本來不掌握普羅塔謝維奇的行蹤，但因為與普氏同行的女友將普氏的照片發給另一名反對派人士，再經後者在社交網站發布，警方才採取拘捕行動。事件真相如何，尚待進一步釐清，但在航班上抓捕通緝犯的做法，卻肯定不是白羅斯首創，事實上，美國在這方面不僅是行家裏手，而且實行起來更加「理曲氣壯」，連「炸彈襲擊」的藉口也懶得找。

最典型的例子發生於2013年，當時西班牙、葡萄牙和法國對從莫斯科回國、時任玻利維亞總統莫拉萊斯的專機封鎖空域，以致航班最終在維也納迫降。據相關國家稱，它們收到消息，指機上窩藏美國「走佬特工」斯諾登（其後證實子虛烏有）。儘管事後相關國家向玻利維亞道歉，但由始至終沒有點明是收到哪方面的消息，惟人們從常理推測，足以讓相關國家「俯首聽令」、乖乖封閉空域的力量，世界上屈指可數，幕後黑手是誰，已是呼之欲出。另一方面，美國在1993年指摘中國「銀河號」貨輪向伊朗運送化學武器原料，要求登船檢查，幾經交涉後在第三方的沙特阿拉伯進行，結果一無所獲，惟美方仍堅拒道歉，事件最後不了了之。

白羅斯以非常手段拘捕嫌犯惹得一身騷，可謂咎由自取。該國既沒有美國人的實力，也不是西方國家俱樂部的一員，注定只能吃不了兜着走。