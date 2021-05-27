功夫茶：爆眼貽笑天下　黃營老羞成怒

亂政無善人！本報獨家披露前年8月11日喺反修例衝突中受傷嘅「爆眼女」，喺去年9月底已離港赴台。根據本報獨家圖片，清晰可見佢即使戴着口罩作出V形手勢，或手撥一頭長髮，皆妙目生輝，神采飛揚，與送機親友談笑風生，與之前錄影「訴苦」戴上黑超、右眼貼着紗布判若兩人！

本報記者踢爆「爆眼女」不但無「爆眼」，仲雙眼「炯炯有神」，與親友道別，精神飽滿，完全基於現場所見嘅事實和氣氛，讀者其實都能感受得到！東方獨家圖文真相，太精彩，「爆眼女」無爆眼，高解像圖，根本無懈可擊，卻惹來黃營老羞成怒！

好似嗰位公院醫生組織代表吖，講到冇嘢好講，惟有死撐話醫療報告一般由病人申請，亦可能由執法或法律機構因應訴訟需要提出申請，並在病人允許下提供，報告應該只由參與調查嘅人閱讀喎。講來講去，既講唔出點解「爆眼女」咁驚公開醫療報告，更解唔掂當日公院醫護何解在唔清楚內情下，紛紛蒙住右眼扮成「爆眼女」指控警暴，唯恐天下不亂。家陣水落石出嘞，係咪好應該向警方道歉先？

事實勝於雄辯，一般人都睇到「爆眼女」事件發生後，警方欲申請索取醫療報告進行刑事調查，但對方不斷阻撓，更申請法援不斷打官司，阻止警方取用佢嘅醫療報告，呢啲咪係「不近情者多藏奸」咯！「爆眼女」咁多異象怪行，足以令人懷疑佢受傷程度嘅真確性，完全係攬炒派製造嘅世紀謊言！迷惑公眾煽動仇恨及抹黑警隊，並多次發起示威活動，製造大量假文宣有組織地打擊政府，擾亂及破壞社會企圖顛覆國家政權。

紙包唔住火！有團體及市民日前分別到醫管局外抗議，就本報獨家堅料揭露「爆眼女」無爆眼一事，要求局方交出相關醫療報告，並譴責相關醫護人員隱瞞事實。喺成件事上，「爆眼女」有冇「爆眼」，照道理只有醫管局最清楚，可惜醫管局喺事件中被指包庇造假，一任「謊言」散播！嗱！醫管局發聲明不認同，指非事實，一直重申配合警方調查，最終又指事件已進入法律程序，再祭出「私隱」呢道萬應靈符，指醫管局或公立醫院不會向公眾或傳媒，披露個別病人嘅具體臨床情況！

「爆眼女」事件一開始已係筲箕兜水──錯漏百出！任黃營點兜都係醜聞。事件與「黑暴」有關，正如有議員話齋，任何人報假案或未配合警方調查，基本上可理解為「非一般事件」。「爆眼女」明顯係非一般事件，有關醫療報告若模糊不清，醫管局恐難辭其咎。最終警方應循暴動或非法集會繼續刑事調查，讓真相大白於天下，慰平人心。