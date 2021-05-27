產評：防疫王者領全球　人幣鑲金豈無因

時值五窮月之末，相比亞太及台灣，內地及香港股市絕不覺「窮」，全因防疫比人強，充分展示了體制優勢，產業鏈固若金湯。反之，刻下美國經濟復甦尚未完全穩定，故美國聯儲局多番強調會維持寬鬆貨幣政策，美元再現弱勢，走勢上更似醞釀新一輪大跌浪。春江水暖鴨先知，熱錢近日積極流向非美元貨幣、抗通脹和估值落後的資產炒一轉，適逢中國大舉打壓虛擬貨幣，擠出大量游資，於資產荒下，亞洲貨幣和黃金有望成為今趟美元貶值潮的大贏家！

今年首季，在憂慮通脹回升下，美元一度反市場預期累升3.7%，可惜曇花一現，皆因聯儲局多次重申鴿派立場，強美元明顯並非當局所想，在有形之手操控下，走勢又復弱，至今已從今年高位回落4%，並再度邁向2018年低位，若今轉確認失守，後市殊非調整那麼簡單。

事實上，雖然現任美國總統拜登上任不久，即落實推出1.9萬億美元刺激經濟方案，但近期當地經濟數據顯示復甦勢頭未穩，聯儲局得硬着頭皮說不擔心通脹回升，以便維持寬鬆貨幣政策，「買時間」全力催谷經濟，是故美元弱勢，豈非無因。正正由於全球都知道，在可見的一段時間內，美國極寬鬆的貨幣政策無退場條件，同時中國高調打壓虛擬貨幣市場，禁止相關交易，又屢次「出口術」為大宗商品市場降溫，大量資金於是從虛擬貨幣及大宗商品市場流出尋找新出路。眼見美元弱勢難改，就重點押注中國，皆因游資明白到，中國內地的體制能迅速遏阻疫情擴散，相比製造及科技業主要對手越南、印度及台灣等地疫情告急，顯然能受惠訂單回流。

如是者，人民幣匯率強勢再現，兌每美元突破6.4關，創近3年高位，帶動中港股市連日做好，外資經「互聯互通」買入A股的金額明顯增加。其實，中國經濟基本面未有大變化，變的是資金對弱美元的預期愈見強烈下，選擇重投估值已調整近半年的中國資產懷抱，這或能為接下來的「六絕月」中港市況帶來轉機。

不過，部分熱錢對於增長型的科技板塊始終仍存戒心，較側重於通脹題材如能源及資源股，以及傳統抗通脹產品「黃金」！事緣近年被視為黃金替代品的虛擬貨幣，最近遇上中國當局強力打壓，擠出大量游資須另覓出路。誠然，除了中國外，聯儲局已預告今夏將會就推出央行數碼貨幣發表報告，並諮詢市場意見，變相正式啟動數碼美元的相關工作；歐盟、英國、南韓、俄羅斯等多個主要經濟體亦已展開關於央行數碼貨幣的籌備。面對各地將加強虛擬貨幣市場監管，整頓措施料陸續有來，虛擬貨幣市場短期難以復勇，故見更多資金選擇「貪舊忘新」，重投金市。

還有一點要注意，是面對央行數碼貨幣成為大勢所趨，個人財富的私隱問題備受關注，使認受性高的黃金自然成為隱藏財富的主要途徑，這股新需求勢將為金價增添上升動力。故有理由相信，今趟資金重新流入金市會持續一段時間，中長期有機會重上每安士2,000美元以上。

總而言之，美國要弱美元，加上央行數碼貨幣事在必行，全球資金再現大挪移，投資者宜及早制訂弱美元下的資產替代方案，規避風險。