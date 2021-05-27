正論：沙中綫通車再延　爛基建特區之恥

千億沙中綫一波多折，超支延誤、剪筋沉降、醜聞不絕，詎料低處未算低，港鐵又透露噩耗，指紅磡至金鐘過海段明年第一季通車的情況「嚴峻」，意謂又要延期。由於港府拒向沙中綫工程預算「封頂」，延誤會否又帶來超支，超支會否又由納稅人埋單，不由人不擔心。

港鐵昨日舉行股東大會，表示沙中綫過海段紅磡至金鐘段工程，因兩個關鍵工序包括新舊路軌接駁、新信號系統及列車出現延誤，令明年首季通車目標「充滿挑戰」，「非常嚴峻」，現正努力追進度。至於屯馬綫全線已進入試營運階段，進展順利，有望按原定計劃今年第3季通車，但票價或會出現「短貴長平」情況，是「歷史遺留下來的原因」，未來會通過每年票價機制逐步調整，但情況需時解決。

眾所周知，全長約17公里、只有10個車站的沙中綫工程好事多磨，最初在宋皇臺站發現古蹟致工程暫停，後來更爆出連串偷工減料及沉降風波，尤以紅磡站月台鋼筋被剪最是震驚全城。工程造價亦因為延誤不斷而水漲船高，由最初約708億元，追加撥款至逾970億元，而且港府拒絕封頂，預示未來還有機會再追加撥款；現時每公里造價逾57億元，較廣深港高鐵更昂貴，說是一寸鐵路一寸金也不誇張。但最貴不但不等於最好，反而「豆腐渣」臭名遠播，隨着港鐵一句「非常嚴峻」，明年首季通車的目標注定泡湯。

事實上，配合沙中綫過海段的東鐵綫信號系統，去年5月進行實地測試時曾發生多次意外，一度被機電工程署勒令暫停測試；而原定去年6月中實施兩款卡車「混合跑」的安排，亦因而推遲至去年9月中才投入服務，一延俱延下，沙中綫過海段通車無期何足為奇。更不堪的是，信號系統故障頻仍，連港鐵都承認是人為疏忽及程序出錯所致，惟無人需要問責。事實證明，這間巨無霸企業也好，負責監管的港府也罷，經過沙中綫醜聞後依然沒有吸取教訓，依然胡混度日得過且過。

同類事例屢見不鮮，不管鬧出多大亂子，港鐵頂多遭輕輕罰款了事，港府更是作個譴責狀，要求港鐵交報告便算。即使幾年前「四線齊冧」引發史無前例的交通大癱瘓，事後查證為港鐵兩套信號系統的計數器重置設定不協調肇禍，一樣無人需要受罰。結果不旋踵，前年3月又發生港鐵40年來首次列車相撞事故，兩架列車在試驗新信號系統期間於中環攔腰相撞，令人嘩然。

一個巴掌拍不響，正是港府放棄監管，才會造就港鐵有恃無恐。至於票價「可加可減」機制，多年實踐證明票價只加不減，直到暴疫迭爆，港鐵成為眾矢之的，加上港府補貼，好不容易才破天荒減價。惟屯馬綫「短貴長平」既是「歷史問題」，又「需時解決」，港鐵會主動調整票價才怪。

說來實在唏噓。曾幾何時，香港基建質素領先全球，香港速度更是競爭力的代名詞，俱往矣！港鐵的墮落，廢官的塞責，見證港人治港的失敗。