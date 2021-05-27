神州觀察：流浪狗四出咬人　多舉措加強應對

河南鄭州及江蘇南通近日相繼發生流浪狗襲擊途人事件，且被咬傷者都在20人上下，當中並有幼童遭咬傷臉部，恐致毀容，着實有些瘋狂；更讓人擔憂的是，此舉有較大風險感染狂犬病，一旦發病，很難治愈，致死率近百分之百。問題又在於，各地流浪狗咬人事件還很多發，當局近年雖有加強相關整治行動，顯然成效不彰，事關城市文明與城市治理水平，當局必須藉由更多舉措解決問題。

首先需要看到，流浪狗整治行動在很多地方都是突擊式、指標式展開，初衷亦非為了保障民眾健康安全，其中一個重要驅動力，就是為創建所謂的衞生文明城市，以致經常出現掄錘揮棒、全城血腥屠狗場面，甚至連民眾所養的寵物狗亦不放過，這樣的文明不要也罷。應付完創衞評審，估計一些地方便不再理會流浪狗問題，除非等到出現狗咬人，才會引起注意，就像本次鄭州市民表示，咬人流浪狗平時常在附近商場及住宅區出沒，當局雖發動全城搜捕，一時間卻遍尋不見狗蹤，難保不再出來傷人。

其次應該搞明白，大量流浪狗從何而來？事實證明，大部分流浪狗來自人為棄養或走失的寵物狗，以及牠們繁衍出來的子孫後代，這與一些狗主嚴重缺乏愛心、不負責任不無關係；早前便有寵物店遭踢爆提供租養寵物服務，更說是為方便「一時興起」者，無疑是在助長缺德，斷不可取。問題背後，更凸顯當局在對民眾養狗管理方面的缺陷與漏洞，乃至法律法規上的缺失，最終只能寄望養狗者自我道德約束，顯然不現實；是故當局必須加強落實養狗登記、打疫苗、絕育等事項，從源頭上減少流浪狗的出現。

再則，政府應捨得花錢多建流浪動物收容站，不能總將責任推給民間機構、愛心人士，畢竟根據收容站規模不同，有的所耗資金不菲，但對政府來說應該不在話下，何況從政府職責來說，有些治理成本必須付出，且可避免背上野蠻、殘忍等惡名。事實上，流浪狗除了帶來咬人的安全隱患，還存在隨地大小便等衞生問題，以及傳染疾病、被毒殺販賣、流向餐桌引發食品安全等隱憂；收容救助之後更需做好打疫苗、絕育等工作，為之尋找領養人或聘請專人管理，杜絕再度被遺棄。

此舉還有另一個好處，便是可以有效減少虐待動物行為出現。須知媒體報端不時爆出各種殘害流浪貓狗事件，又是剪耳朵，又是削掉四肢，又是挖眼、剝皮、淋滾水，每每令人髮指，變態狂徒四出，比禽獸還要兇殘，更別指望道德約束住他們，惟有盡量不把動物置於流浪境地，多多收容救治，才能讓兇徒無機可乘，社會上也就少了許多血腥與暴戾，更好地趨向文明與安定。