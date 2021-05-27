歐盟與美國因為白羅斯迫降客機拘捕機上的反對派政客而對之制裁，不准白羅斯航空公司客機進入歐盟領空，也禁其他航空公司越過白羅斯領空，實際上是對白羅斯實施禁飛。白羅斯稱班機上有炸彈警報，西方說是藉口，迫降違反了國際規矩。可是，國際媒體提出2013年歐盟與美國亦有同樣行為，為了追捕「走佬特工」斯諾登，歐盟迫降玻利維亞總統的專機，上機搜查。事後法國與西班牙政府為它們在事件中的行為道歉，但歐盟與主謀者美國拒不認錯。

就觸犯國際規矩，2013年事件比今次更為嚴重，但歐美只是一股勁地批評、制裁白羅斯，顯然它們是雙重標準。不過，歐美從來都是這樣厚顏無恥，以道德來批評他們，是毫無作用，也無意義。

歐盟中以立陶宛反應最強烈，一方面迫降的客機本來飛往立陶宛，另一方面立陶宛極右勢力當權，反俄反中，白羅斯與俄羅斯聯盟，有此藉口，必然反白羅斯，而白羅斯政府在事件拘捕的反對派人士，屬烏克蘭新納粹黨人，與立陶宛極右政權關係密切，所以立陶宛政府要求白羅斯放人。立陶宛政府除呼籲歐盟制裁，已首先關閉與白羅斯的邊境來往，並爭取波羅的海其餘兩國的支持。白羅斯的反應是揚言斷絕波羅的海國家經白羅斯往中國、歐洲的鐵路運輸，以作反制。

立陶宛依靠波羅的海的港口Klaipeda出口，但當地經濟規模小，主要是作為白羅斯出口歐洲的門戶。可是與白羅斯交惡，白羅斯今年初已揚言把主要經立陶宛出口的石油和化肥停用Klaipeda港口，這便是把佔該港每年出口量近四成的資源取消，港口與相關的鐵路物流會瀕臨破產。該港的經濟佔全國GDP6%，加上物流，白羅斯的反制會把立陶宛經濟陷入困境。立陶宛現時疫情惡化，政治制裁白羅斯，對該國來說，不僅有代價，且代價沉重，歐盟、美國不會給予補償，此所以該國朝野內外已有反對聲音，極右的政治意識形態未必可使制裁白羅斯堅持下去。

對白羅斯來說，擺脫立陶宛，影響不大，一是可利用俄羅斯的港口，如聖彼得堡和俄國的「飛地」加里寧格勒，雖然基建不佳，仍足可轉運石油與化肥出波羅的海到歐洲各地。二是白羅斯與波蘭的鐵路連接，佔了中歐班列的八成運量，白羅斯從中得益不小，且中國企業在白羅斯建設加工的工業區。立陶宛一線的海鐵聯運，比重遠小。立陶宛以白羅斯民主化推動者自封，這是追隨美國、歐盟以政治干預別國，同時亦暗含立陶宛極右勢力的政治幻想：恢復中世紀的波蘭-立陶宛王國。