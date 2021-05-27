前年發生的反修例暴亂中的「爆眼女事件」，是徹頭徹尾的「謊言煽暴」事件，這個事件把當時已經瘋狂的黑暴，再推向高潮，煽惑了更多的盲從、盲信者參與支持暴亂。現在這個「謊言事件」的蓋子被揭開，而且證明這不是個別人的謊言所為，這個「謊言事件」之所以煽惑力那麼強、動員力那麼持續和強烈，「新聞滾動」一波接一波，因為這事件是有組織、有策劃的，投入了各方面的力量。

這件事，香港警方當時已經展開刑事調查，至今未完。但是多方面的不配合，包括「爆眼女」本人、家人、醫管局和司法界、社會上的反中亂港勢力的阻撓、干擾甚至再用謊言掩飾謊言，不斷「編故事」，令警方束手無策，案件難查。現在好了，《東方日報》以不容抵賴的事實將蓋子揭開，將真相告人，警方的調查就有了新的證據和線索，可以調查下去也。

從這宗「謊言案件」的發生背景、造成惡果、掀起黑暴高潮，以及非常專業的操作手法和涉及多個方面來看，它的組織性、策劃性精強，系統性不言而喻。因此，對這宗案件的調查，具有偵破這場反修例暴亂的大意義，相信可挖出更多、更深的暴亂分子和黑手，以利斬草除根。

前年發生的反修例暴亂，持續了很久，整個暴亂的緣起、發酵、發癲、愈演愈烈、向恐怖行為發展，都是由一個個謊言串起來的。大焉者，甚麼「太子站打死人」，甚麼「新屋嶺性侵女示威者」，甚麼「將軍澳大學生被推下平台摔死」，甚麼「海上漂浮女屍」，一個比一個荒誕離奇。小焉者，每日社交媒體和反中亂港喉舌更是謠言滿天飛，整個暴亂就是「謊言共同體」；沒有謊言，暴亂就失去了「憑藉」，失去了動力，失去了「組織愚民、動員愚民」的能量。

這些謊言都以惡毒抹黑警察、煽動仇恨警察為主要目標，以達到他們「解散警隊」的「訴求」。因警隊一散，奪權即成，顛覆一國兩制即成，故謊言加暴力是他們的兇悍武器。