台灣新冠疫情持續大爆發，每天除了有大量新增確診病例，還有許多「校正回歸」病例，更可怕的是不少確診者失聯，誰也不知還要校正到甚麼時候。有人說「校正回歸」這個新名詞日後一定變成笑柄，其實不必等到日後，現在已是笑柄，台灣當局沒有別的本事，一味巧言令色，故弄玄虛。

最奇怪的是，都這個時候了，台灣人仍不忘政治掛帥，所有矛頭都指向大陸。大陸國台辦表態願意施予援手，他們稱之為「假好心」；上海復星集團表示願意提供疫苗，他們指大陸夢想將「過期疫苗」賣給台灣；有人建議推行全民檢測、興建方艙醫院，他們聲稱「這是大陸的辦法」而予以否決；甚至連金門推行防疫措施也被叫停，台獨分子更叫囂「讓金門滾回大陸」。

疫情瀕臨失控，許多台灣人關心的不是如何抗疫，而是如何抗中，這才是最大的笑話。其實他們也有難言之隱，台灣一直充當美國遏華棋子，惟美國至今沒有向台灣提供一劑疫苗，真是情何以堪。美國國內已經打了3億多劑疫苗，還在藥廠預訂了26億劑疫苗，但對台灣始終一毛不拔，難道這就是所謂「40年來最好的關係」？難道將來台灣還能指望美國出兵保護？

當然，台灣當局不敢怪罪美國，只好遷怒大陸，甚麼阻撓台灣購買疫苗、外交打壓令洪都拉斯起異心等等，總之所有不好的事情都推給大陸。也只有這種低智社會，民眾才會如此輕易被愚弄。難怪香港爆眼女和黃絲暴徒紛紛投奔當地，這就叫物以類聚、人以群分，低智人士當然只適合生存於低智社會。

所以說，港府暫停駐台經濟貿易文化辦事處運作，不是沒有道理。台灣社會陷入政治狂熱，已到了走火入魔地步，對大陸充滿敵意，對香港也不懷好意，特別是反修例黑暴期間，台灣當局扮演了極不光彩的角色，港府與其割席，誰曰不宜？