假難民這個治安毒瘤總是無處不在，就算是在鬧市中，甚至是繁盛的中環區，都會出現他們的身影。這些人沒有本地居民的身份，卻比香港人更自由自在，視法律如無物，四處犯案，成為黑幫新血，又搶本地人飯碗。別以為不去某些地區，便可以避開假難民，這種想法未免太離地。最近因為疫情，外賣速遞食品大行其道，大家都可能有光顧過某一些知名的外賣平台，可能某一日下午，突然有人按鐘上門，這些速遞員有可能是假難民。

本報早已揭發有人充當同鄉判頭，每月賺取可觀收入，卻剝奪了本地人的飯碗。香港不少失業人士都轉去做送外賣，因為時間自由易入行，但有了這班假難民爭食，憎多粥少，難道求他們給一條生路行嗎？香港政府就真的很大方，給這些人康莊大道任他們行，99%都是非法入境者，沒有難民資格，但政府大開中門，聲請程序被他們濫用，所以一般都可以滯留香港數年，特區7年用了60億元在處理這些假難民，每年花費大約10億元，假若分給25萬失業人士，每人都可以分4,000多元。

政府雖然財赤千億元，但對這些假難民可說是無微不至，包括照顧他們的健康，最近公布新冠疫苗7月起可免費為這些持行街紙人士接種，消息傳來市民都覺得荒謬。明明疫苗是動用公帑來保護香港市民，現在竟是用在治安毒瘤身上。但若不給他們打針，這些南亞來客，精力旺盛，走遍全港九新界，遍地開花，有些與外傭打成一片，在鬧市狂歡飲酒，開無罩派對，隨時可以散播病毒。為他們打疫苗，只能說是買他們怕。

歸根究柢，沒有這些人的存在，香港人不會有這些煩惱，最起碼應把假難民關在禁閉營，直至他們的身份獲得確認。對敵人仁慈，即係等於對自己人殘忍。這些老掉牙的說話，香港政府是否完全沒有聽過呢？