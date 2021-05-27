《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》將在立法會順利三讀通過，香港進入全新時代。該條例是在中央主導下打出一套組合拳，具有非常重要的意義。組合拳包括：《港區維護國家安全法》和完善選舉制度。筆者認為不但如此，還包括《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例》，未來還要為《基本法》第23條立法和優化區議會職能。

條例修訂是針對2019年出現的「黑暴」風波。在外國勢力勾結香港叛亂分子發動了一場失敗的顏色革命後，中央決心撥亂反正，完善特區選舉制度是必要的，在堅持一國兩制的根本之時，也堵塞選舉制度漏洞，以便香港特區循序漸進地發展正確民主道路。筆者全力支持條例通過，也熱烈歡迎條例所帶來的正面改變，其中有5大好處：

一、將進入立法會的渠道加寬，條例新增了40席的選委會界別，強化候選人的代表性，突破某個界別、某個地區利益造成的局限性，凸顯均衡參與原則和更能體現香港的整體利益。二、立法會議席增加，讓立法會加強為社會服務的覆蓋率，議員總數由70增至90席，未來能更好的服務市民。三、設立候選人資格審查委員會後，革走反中亂港分子，確保愛國者治港，立法會職能將會發揮得更好，效能更佳。同時在新的選舉制度下，「守法的反對派」仍有政治參與空間。

四、擴大後的選委會有1,500人，將選出40名立法會議員。新立法會不但有民選議席、功能組別議席，還有選委議席，可供不擅應對「爛仔抹黑式選舉」的賢能進入議會。這作法結合了西方模式和類似內地的協商選舉，打造富有本地特色的新型議會，是時代的進步。五、條例修訂後，民眾的參與度更高。我們不會有愚忠和不作為的議員，一旦選舉出來，議員的表現備受全香港市民的監督，民眾的眼睛猶如「鷹眼」般銳利，緊密地監察議員表現，議員不可偷懶，惟有全力以赴為民服務。

在筆者看來，未來香港會愈做愈好，最終實現良政善治。同時，組合拳還應繼續，根據《港區維護國家安全法》第7條所規定，下一步要盡快通過《基本法》第23條。

就區議會前途問題，2019年區選充滿舞弊色彩，不少黑暴分子進入議會，將民生政治化，亂象橫生。在條例修訂後，地區分區委員會、滅罪委員會和防火會將會升格，區議會或成為多餘體制，去留問題值得思考。

條例修訂後，香港擺脫了政局不穩、內耗不斷，未來要重歸正路，把工作重心轉移到經濟和民生發展上來，用新思維和新制度去面對未來，香港一定能開闢光明新時代！