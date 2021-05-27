台灣疫情持續失控，死亡人數與日俱增，一個正常政府，不可能眼白白看着民眾死亡而不做事，即使一時間做不到將患者應收盡收，最起碼也該讓人看到政府非常着緊。無奈台灣人選了一個既不正常更不負責任的政府，染疫和死亡人數不斷創新高，卻將整副心思放在推卸責任、愚弄大眾之上，令人嘆為觀止。

此所以，人們又看到台灣出產了一個新名詞：「快樂缺氧」。意謂在家猝死的新冠患者「完全不知道自己處於缺氧狀態」，因此延誤就醫，不知不覺就掛掉。暗示死者死得快速，而且毫無痛苦，也就不好怪罪政府無能力收治患者了。

正常人都會問，缺氧窒息致死怎麼可能快樂？試想想，新冠病毒攻陷人體肺部等呼吸系統，令患者無法呼吸，痛苦萬分，怎麼可能有快樂可言？早前一名65歲印度記者染疫，當地醫院沒有床位收治，只能在家等死，他由是連續多日在Twitter發文求救，並記錄自己身體情況。正常人的血氧濃度約在95%至100%，低於90%便是處於缺氧狀態；低於30%意味人已無法吸入氧氣。該名記者由血氧濃度56%等到只有31%，一直等不到一個床位，最終猝死家中，其網上發貼猶如死亡直播，令人毛骨悚然，何「快樂」之有？

虛談廢務，浮文妨要，正正是民進黨政府施政特色。疫情驟然來襲，這個政府毫無準備也就罷了，還要將全副心思用來文過飾非，當人民白癡。因此，無法入院猝死家中的患者是「快樂缺氧」；播疫源頭萬華茶室明明是色情場所、「毒王」明明是嫖妓，卻變成台灣官員口中的「人與人的連結」；至於為了瞞疫更是有咁盡去咁盡，幾乎每天都有數百宗「校正回歸」，以「另一條隊」來壓低每日確診數字。

可以斷言，這樣的政府是不可能成功抗疫的，台灣人以為民主萬能，以為民主即公義，今天終於自討苦吃。