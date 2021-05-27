《東方日報》獨家揭露，2019年反修例風波期間的「爆眼女」，其實並無爆眼，如今生龍活虎，雙目炯炯有神，而且當日的傷，很可能不是由警察造成的。過去近兩年，很多香港人被「爆眼女」以至「黃絲」們欺騙了，反對派更不斷借此煽惑人心，把香港弄得不成樣子。今日謊言終於被戳穿，真相大白於天下，偏生好些「黃絲」傳媒人仍不死心，還要捩橫折曲，試圖為行騙者開脫。

本地一家商營電台的時事節目，主持人竟然向《東方日報》發炮，說「爆眼女」即使已康復，不代表昔日的爆眼是假，言詞間反倒覺得是本報在無事生非，污衊了一個好女子般。要知道一詞、一句是何意思，不能單看字面，還得觀其內在含意。譬如有電台節目取名「在晴朗的一天出發」，若然開播的第一日碰上陰天、雨天，難不成節目就要延期？當然不是，晴朗表面上是指天氣，實際上更是指人們的朝氣與正能量，而節目名稱的意思該是指：一群生氣勃勃的人在某一天起航，向着美好的前程進發。

在反修例期間，示威者喊得最響的其中一個口號是「黑警還眼」，黃絲為此更開香港歷史先河，發起堵塞機場行動。按一般人的理解，叫別人還我眼睛，自然代表已失去眼睛，在此情況下所講的「爆眼」，就該是指眼睛被毀，而不止是眼角有少許爆裂吧。若然「還眼」的口號是他人代我喊的，實際上我眼睛完好，卻刻意不作澄清，那怕人家透過法律程序要求交代真相，我還是百般阻撓。這樣一來，表面上我雖不騙伯仁，伯仁卻因我而受騙，試問這個「我」，又跟騙徒何異？

世界上的行騙者不少，本該倚仗正義的傳媒人替社會把關，奈何時逢末世，人心不古，如今肆意糊弄大眾，甚至助紂為虐的輿論領袖卻比比皆是。嗚呼！試問悠悠蒼天，何日方得晴朗？