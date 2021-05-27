本港新冠疫苗接種計劃展開多時，接種率依然低，何以如此？主要係屢次爆出死亡、面癱等嚴重事件，而每次專家都話「睇唔到與接種疫苗有關」，又冇提出有力證明，更遑論「科學」嘅論據，作為市民梗係信心大減。

政府為咗谷針，可謂出盡法寶。目前不足130萬名市民接種第一劑新冠疫苗，與港府希望年底達到70%接種率仍有大段距離。由於本港疫苗接種率低，而且疫情又持續不穩定，想同內地通關存在變數。港府表示，至今仍處於不斷探討及磋商階段，並指內地雖然冇訂下明確嘅通關基準，但相信離唔開兩項條件，包括本地疫情受控，特別係源頭不明嘅個案，最好係達致「清零」；其次係要接種疫苗，因為內地已經接種超過5億劑疫苗，是以內地會把打針列為入境要求。

呢！為咗「博通關」，政府谷針不惜用公帑填氹，為假難民免費打針，疫苗接種計劃7月將涵蓋至免遣返聲請人及獲聯合國難民署確認嘅難民，料涉1.3萬人；至於持雙程證留港者亦可於明天起預約接種。為咗谷針，政府都唔理得此舉會否隨時惹來更多「難民」湧港；亦有議員指政府每年已燒逾10億元援助假難民，依家又嘥公帑填氹，猶如倒錢落海！

政府善財難捨，冤枉甘心，亦唔係乜嘢新聞咯！假難民7年燒咗納稅人60億元，依家仲喺度燒緊，「人道援助」項目有加冇減，更懶理假難民已成為本港治安毒瘤，販毒、打劫、傷人、劈友等壞事做盡！復必泰需求疲弱，而科興亦有逾百萬劑未用，目前庫存嘅復必泰使用期限將於8月中屆滿，反正當局擬捐予各地，為免浪費，今「詐假意晾衫」——扮曬嘢，說不定又博得「好客之道」！廢官盲目谷針，正應了有論者話齋，笨蛋和廢柴，只要佢哋有足夠嘅權柄，照樣可以改變世界，之不過，係改變得更糟糕！觀乎庸官谷針，信焉！