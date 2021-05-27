今年7月1日是中國共產黨建立100周年紀念，特區政府轄下的香港郵政上周公布將發行以「中國共產黨成立100周年」為題的紀念郵票，發行日期定於7月1日，一套4枚郵票及一張郵票小型張，每枚分別重點一個主題，2元郵票以「開天闢地」為題；3.7元郵票以「新中國成立」為題；4.9元郵票以「改革開放」為題；5元郵票以「走向復興」為題；而郵票小型張則以「開啟新征程」為主題，設計新穎，別具心思，高度概括，甚為難得。

香港郵政作為政府部門，在其業務的範圍內，不忘國家大事，不怕反中亂港和「港獨」勢力，以及反華反共輿論的攻擊抹黑，藉發行紀念郵票傳揚中華民族偉大復興的要素和核心。

任何一位對香港局勢有研究的人，都會看到香港在回歸祖國後，逐步墮落成為除台灣外唯一一個最瘋狂反華反共的前哨基地，美、英等「新八國聯軍」加埋「台獨」勢力，千方百計設計利用香港、蠱惑人心、染指和滲透內地，反華反共的嚴峻情勢比之97回歸之前有過之而無不及。英治時代英國人擔心香港搞得太過分會影響中英關係，還會約束各股反共反華勢力不要做得太露骨，影響其統治。可是，當鄧小平明確主權問題沒有談判餘地，絕不會成為第二個李鴻章之後，英國人便在撤退前部署其退出殖民地大計、製造分化對立、埋下冷灶暗樁等的撤退措施和部署，以圖延續其沒有英國人的代理人管治的英國交還殖民地的戰略計劃。

英國除繼續幕後操控公務員AO體系，還配備民間的左青龍、右白虎打手，「支聯會」專攻反共，高舉「結束一黨專政」旗幟，推動恐共、仇共、反共洗腦，青龍是也；「民陣」專攻反特區政府，「反送中運動」、「光時」、「五大」等港版顏色革命，白虎是也。香港必須推動去「反共化」和去「反中化」的去殖化。