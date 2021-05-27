內地熱得發燙的馬拉松熱潮，上周末迎來至暗時刻。5月22日，甘肅白銀山地馬拉松越野賽造成21人遇難的慘案。這一前所未有的體壇悲劇，將賽事組織者推上了風口浪尖。突變的極端天氣是事故的直接原因，但賽事組織、保障、應急方面的嚴重不足，則負有不可推卸的責任。5月23及24日，全國有10幾場馬拉松緊急延期或取消。可以預見，甘肅馬拉松慘案的骨牌效應，還將繼續發酵。

最近幾年，內地馬拉松熱度持續提高，新冠肺炎疫情之前的2019年達到頂峰，共舉辦馬拉松賽事2,185場，平均每天就有6場。其中規模賽事達1,828場，佔比最多的就是越野跑，佔到四分之一以上。馬拉松賽事如此之多，就因為其舉辦門檻低，不需要建設專門的場館，在一些地方官員眼中，只要封鎖圈定一塊場地供參賽者跑步，馬拉松就算完成了。

正是在此觀念之下，各地馬拉松賽事蜂擁而上，具體操辦幾乎一律外包給專門的公司，而這些公司同樣是良莠不齊，不少靠特定關係進行利益輸送，背後分成。馬拉松也因此成為各地體育局的肥肉，對於賽事舉辦樂此不疲，不僅一、二線大城市搞，三、四、五線縣城也趨之若鶩，不僅在市區舉辦，而且由於競爭過於激烈，各地為玩花樣絞盡腦汁，種種山地、戈壁、湖區、森林等五花八門的馬拉松競相包裝炒作。馬拉松也吸引資本注意，成為新的燒錢風口，過去5年，數百家體育賽事經營企業獲得融資，融資總額近100億元人民幣。

但是，地方政府對馬拉松的定位首先是製造噱頭，吸引網紅「打卡」，提高當地知名度，為招商引資服務，號稱「體育搭台，經濟唱戲」，本來的體育活動，被異化為經濟活動。至於賽事的安全保障等，反而成了被忽視的配角。

由於行業火爆，還衍生出了許多新的產業鏈，如各地馬拉松都標榜國際化，為此就必須要有外國人參賽。有專門公司每年都從烏干達、肯尼亞、埃塞俄比亞等非洲國家招募跑步運動員，到中國內地參加馬拉松，以站台貼金，連軸趕場，忙得不可開交。

虛火過旺，事故頻生。2019年10月20日，當天全國同時有40多場馬拉松，結果多場賽事都出現了選手猝死事件。但是直到此次甘肅馬拉松的極端事故，才真正敲響了馬拉松粗放、無序、低質發展的警鐘。幾年來的野蠻生產，造成了馬拉松嚴重「產能過剩」。其實，馬拉松看似門檻低、參與廣，但正因如此，各種不可控的突發問題更多，需要更精細的籌辦。然而，在現實中，不少賽事的評估規劃、服務保障、應急預案等許多環節都流於形式。

就這一點而言，甘肅的「奪命馬拉松」看似偶然，某種意義上又是一種必然。說到底，這是官員的畸形政績觀與低能施政的產物。外行領導內行，拍腦門決策，賽事舉辦處於一種聽天由命的狀態，缺乏監管約束。於是，不出事則已，一出事便賠上了人命。