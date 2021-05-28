世界視線：英國脫歐大割裂　激怒歐盟遭圍攻

英國脫歐後，曾經的日不落帝國在國際的影響力極速下降，在歐洲更成為諸鄰厭惡的壞孩子。當各國忙於抗疫、封城之時，歐洲並沒見騰出手來教訓英國的現象，最近歐洲疫情平穩，歐盟便打了馴英第一槍，歐盟委員會主席坦承與英國關係緊張。英國身陷非友好的歐洲國家包圍圈中，四面楚歌，不易捱也。

脫歐談判之後，英國與歐盟的關係本就尷尬，偏偏英國首相約翰遜又要展現強硬一面，令英國與歐洲多國的關係都距離感十足。近日，歐盟委員會主席萊恩不迴避地說，歐盟與前成員國英國關係緊張，問題主要是英國脫歐造成的，關鍵之一，當然是英國至今仍未給予歐盟駐英國大使完整的外交地位。

歐盟在全球派駐143個代表團，這些代表團在其他國家都獲享有完整外交地位，過去，當英國還是歐盟成員國時，就簽署了賦予歐盟大使完整外交地位的協議，誰料脫歐後，英國便把當年的協議當成一張廢紙，以歐盟並非一個民族國家為由，拒絕讓歐盟在英國享有其他國家大使一般的外交地位及特別待遇。英國忽然變臉，是揣着明白裝糊塗，還是挾脫歐談判之仇作報復呢？歐盟與英國自年初以來便不斷爭執此事，私下吵了不少架，歐盟不甘被英國矮化，氣得七竅生煙，歐盟高層直斥約翰遜小肚雞腸兼虛偽！

這還不止，英國與世仇法國亦有新衝突，本月初，兩國便就雙方漁民捕撈權及海域作業問題發生外交風波。還有歐洲圈內新冠疫苗爭奪戰，歐盟與英國亦多番交手，雙方關係短時間內無望好轉。

歐洲對英國的傲慢自私已忍無可忍，其實英國的有識之士也感不妙，對約翰遜內閣的壞孩子外交作風大表不滿。近日英國一宗小爆料便能看到英國知識界對約翰遜的不屑，事緣曾擔任首相首席顧問的一名前官員爆料，去年新冠肺炎剛登陸英國時，約翰遜一度十分輕視，曾考慮在電視直播節目中注射新冠病毒入體內以證明病毒無害，如此無知及鹵莽的行為竟來自一國首相，難怪約翰遜被視為特朗普的同類，出位、任性皆極端，麻煩恐怕還在後頭。