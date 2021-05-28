功夫茶：公屋落成創新低　望斷雲水上樓難

人生無奈，惟有等待。情歌就話，有些事情你現在不必問，有些人你永遠不必等！冇錯，啲衰人可以唔等，之但係，有啲屋你必須等，就係等上公屋！香港連續10年成為全球樓價最難負擔城市，一個家庭講緊要不吃不喝逾20年先買到樓，你話想改善生活，「房事暢通」，基層若然一家幾口屈喺劏房，炎熱天氣下，變成成吉思汗打仔，大汗揼細汗，人唔癲都變癡，明知上樓難於上青天，你都係要等等等！

阿哥，咪話功夫茶咁多牢騷，呢個廢柴政府終日將「房事政策」掛喺嘴邊，一時話「已覓得330公頃土地建31.6萬公屋」，一時又話「房策」係「重中之重」，唱得好聽，不費吹灰之力，做就冇心又冇力，根本就係尿壺鑲金邊，圖個好看咋！一眾高官嘅下巴，計功夫茶話，根本係紙紮嘅，否則「重中之重」嘅覓地建公屋，咁多年來，都係噏咗當做咗！基層市民「房事」長期不通，難怪成日都發生倫常慘劇！呢個有社會學者研究㗎！居住逼仄，你見佢前面憎佢後面，可惜避無可避、躲無可躲，篤口篤鼻都係個死佬！摩擦自然多，一如「貧賤夫妻百事哀」，從常理都推測到啦！

嗱！數字會講話。人生無奈，只能一等再等！呢，輪候公屋嘅小市民又要聽噩耗喇！房委會公布過去10年公屋實質建屋量，上年度創自2011/2012年度嘅10年新低，僅建成6,261個單位；而公營房屋實質建屋量（公共租住房屋以及資助出售單位）亦創9年新低，僅落成11,261個單位。

廢官成日講「長遠房屋政策」，又成日吹噓過多若干年公屋輪候「可望改善」，依家現實擺在眼前，基層想上樓，望斷雲水，望到頸長眼出血，睇怕仲難料過港鐵沙中綫過海段如期通車嘅目標咁「嚴峻」！公屋落成遠離目標，即係話基層市民輪候公屋時間勢必一再延長！開講都有話：良田萬頃，日食一升；大廈千間，夜眠八尺。冇錯，基層等上八尺床，瞓一覺好，未來得及「房事暢通，生活輕鬆」，分分鐘已等到入咗青山！廢官無能，到頭來都係靠害基層！基層上樓「嚴峻」，廢官豈能不「嚴懲」？

各位街坊，活在香港，庸官嘅所謂長遠房策，諮詢多過實踐，一味好似酒樓點心車──推來推去！記唔記得本報曾經動用人力物力，為冇靈魂政府搜查唔少棕地工業邨地，力證全港大把土地可供發展，可惜空有麵粉又唔焗麵包，依家空有土地，庸官情願用來曬太陽養蚊螆！逾25萬公屋輪候者平均輪候時間5.8年，為逾20年來新高！一眾廢官，功夫茶建議喺七、八月盛暑時，全部罰住劏房一個月，屆時佢哋就知「房事暢通」係真正「重中之重」嘅真諦，而唔係一年又一年咁廢噏當秘笈！