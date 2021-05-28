正論：甫復牌即見異動　證監會無動於衷

未開市，先炒高。壹傳媒自本月17日停牌後昨日終於復牌，股價一如所料再次大幅波動，開市前競價交易時段更一度飆逾29倍至5.6元的競價盤，令人咋舌。更誇張地的是，甫開市其股價一度暴升逾141%，即市最高更飆330%，最終全日收報0.28元，升50%，猶如搭上瘋狂過山車。一間全無利好消息的上市公司，「最大水喉」黎智英的股份及資產又遭凍結，股價大幅上落的最合理解釋乃係人為舞高弄低，造市嫌疑濃得化不開。惟路人皆見之事，監管機構偏偏視若無睹，堪稱咄咄怪事。

眾所周知，保安局局長於本月14日運用《港區國安法》第43條，凍結壹傳媒大股東黎智英持有的71.26%股份，涉款逾3億元，另有3間本地銀行帳戶內的資產亦被凍結。當局並已去信中央結算有限公司，要求停止黎智英持有的股份進行實體買賣。而為防有人轉移資產，保安局繼續窮追猛打，局長日前向黎智英、滙豐銀行和花旗銀行發出署名信件，要求銀行不要就黎智英的戶口和指名財產作任何交易，包括出售、轉讓、用作抵押或轉移至香港境內外，否則可能會面臨最高7年監禁和罰款。當局鐵腕狙擊，如果說漢奸黎及其創辦的壹傳媒已是窮途末路，神仙難救，顯然沒有半點誇張。

然而世事往往比小說更離奇。壞消息接二連三，壹傳媒按道理不是復牌無期，就是股價大幅插水，但事實剛好相反，壹傳媒復牌後再次展現奇技，股價整日被人炒高炒低。據港交所中央結算系統持股紀錄的最新數據顯示，首10大持倉券商的壹傳媒股份數量，合計已佔去街貨量的22.3%，計及黎智英持股已被凍結，可見其股份呈高度集中，被有心人操控可謂輕而易舉。

更何況，壹傳媒股價異動並非始自今日，自黎智英去年8月遭警方國安處拘捕後，股價便仿似坐上過山車般大起大落，短短一個月內，由「仙股」炒上「蚊股」，股價高低位相距逾20倍之巨，市值由不足3億元一度急升至逾50億元，令人嘩然。更令人嘖嘖稱奇的是，壹傳媒驚現「逢拉必炒」現象，僅去年8月至12月已出現4次股價大幅波動，每次皆出現在公司高層被捕之後。

業績長期見紅兼高層頻頻涉案，只有負面消息全無利好因素，股價竟以大成交急升且交投大增，轉手率又極高，是否有人操控股市，連外行人也看得出，偏偏證監會不置一喙，豈不怪哉！

正如有人指出，壹傳媒作為上市公司，涉及大量小股東的利益，惟公司復牌前發出的公告，卻依然無法釋除小股東疑慮，例如最關鍵的營運資金事宜，黎智英如何繼續履行對壹傳媒提供借貸資金的能力，公告也是輕輕帶過，僅引述「管理層認為自2021年4月1日起至少18個月，集團現有營運資金將保持足夠而無須黎先生提供額外資金」。須知道，壹傳媒一直靠變賣資產，以及大股東黎智英向公司借錢維持現金流動性來苟延殘喘。2018年11月、2019年11月、2020年6月及11月，黎智英合共向壹傳媒提供7.56億元的免抵押、免息貸款，現已用得七七八八。

更蹊蹺的是，壹傳媒公告提及足以營運18個月的「現金結餘逾5億元」，但實情是，壹傳媒有未償還銀行貸款總額9,360萬元，其他流動負債等總額3.81億元，以及合約負債總額6,940萬元等。換句話說，壹傳媒淨現金只有一億多元，以其連續5個半財政年度累蝕逾20億元的往績觀之，這筆錢怎麼可能足夠其營運18個月？這不是誤導甚至欺騙是甚麼？

必須強調，黎智英固然是罪孽深重的頭號國安重犯，壹傳媒同樣藏污納垢，劣迹斑斑。除了營運資金可疑外，《蘋果日報》名下的慈善基金被指假借慈善之名，行撐暴之實，外界要求稅務局調查及取締之聲不絕於耳；壹傳媒和《蘋果》更是製造和散播假新聞的最大機器，警務處處長鄧炳強多次不點名批評，要是港府立法禁止假新聞，淫媒毒果必然首當其衝；更不必說，壹傳媒位於將軍澳的大樓涉非法提供秘書服務，黎智英及多名高層被起訴串謀欺詐，一旦罪成，壹傳媒大樓被收地就是必然結果。

由此可見，當局依法取締壹傳媒勢在必行，特別是其罪行罄竹難書，隨便一條都足以令壹傳媒「收檔」，誰還要為其張開保護傘，誰就是與國家安全對着幹。

證監會作為監管市場的法定機構，繼續對壹傳媒股價異動無動於衷，背後意味甚麼，怎能不令人懷疑？