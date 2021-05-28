神州觀察：嬰兒病房爆感染　防控混亂害死人

內蒙古鄂爾多斯市中心醫院新生兒科深切治療病房上月爆發大腸桿菌感染，導致11名初生嬰兒中9人先後出現發燒、感染性休克等症狀，其中更有3名嬰兒不治。經查，該院於清明假期僅安排一名衞生員負責病房消毒工作，以致發生感染病例聚集後，院方未能及時採取有效防控措施，事發時亦未按規定及時向當地衞生健康行政部門報告，相關操作可說十分混亂，不出事也怪。

新生兒科病房需配備多少護理人員不好說，但只安排一名人手負責病房消毒防範，肯定說不過去，如此「小器」究竟是出於甚麼考慮？就算時值清明假期，有人要回去拜祭先人，盡孝道，然而醫護工作畢竟是特殊職業，豈能說走都走了？此舉必然有違相關防疫護理規定，卻又當真這樣做了，才最叫人想不通及充滿擔憂，如果個個都像他們這樣，那得爆發多少感染事故？害死多少新生兒？何況處在新冠疫情防控的大背景下，相關要求應更嚴格才是，何以如此不當回事？

老實說，這樣的前車之鑑並不難找，像廣東佛山的南方醫科大學順德醫院早前就有19名新生兒發生腸道病毒交叉感染，更導致5人死亡，問題同樣是由醫院管理工作鬆懈，感染防控規章制度不健全、不落實所致。這些嚴重醫療事故中還有一個堪稱死性不改的老問題，便是對事件隱瞞不報，原因倒也不複雜，有的無非是因害怕上級追責，故而死活都得瞞，瞞不住再說；或是心存僥倖，認為最終有可能瞞過去，期間只要將問題搞定，便可大事化小，小事化無，只是如此一來，當局制訂的各種上報制度還如何保障落實？又置民眾的健康安危於何處？

這種現象於新冠疫情爆發之初尤為突出，事實早已證明，當局聲稱由沙士之後建立的完善的疫情直報系統根本形同虛設，以致時至今日，仍被一些西方國家拿來說事，有時想想，真的不能全部歸結為別人故意抹黑攻擊。就像甘肅蘭州獸醫研究所早前爆發的布魯氏菌病感染，正是因有關方面長期刻意隱瞞，導致感染人數愈積愈多，期間亦未見任何處置措施，不少民眾一直被蒙在鼓裏，根本不知道自己出了甚麼事及如何治療，當局甚至為病患發放健康證明書進行遮掩，何其荒謬？

美國總統拜登日前又要求調查新冠肺炎疫情源頭，可見西方對於武漢病毒研究所實驗室洩漏病毒之懷疑態度仍未改變，只是這種「別有用心」從何而來？是甚麼行為與原因導致予人以話柄？可以見到，每次出了類似事故，當局總是從輕發落，大不了就是黨紀與行政處分，記過、警告、降級、撤職、開除之類，鮮有法律追責，勢難起到阻嚇作用，繼續陽奉陰違、自毀名聲之事何愁沒人做？