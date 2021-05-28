有讀者來信，說想研究以巴衝突，希望我推薦有關書籍。可惜手頭沒有適當的中文著作，希望其他讀者可以代為提供，特別是內地的讀者。

不過，以巴衝突，不應單從近期現實政治考慮，更要看歷史因素與地緣政治、經濟因素。單看兩個民族的衝突，乃至大國博弈，不足以理解其因由和發展趨勢。

以巴衝突所反映的中東的民族、宗教的矛盾，並不是歷史常態，只是20世紀鄂圖曼帝國崩潰之後才出現，因為西歐國家的入侵而致。

鄂圖曼帝國雖然是回教國家，但是宗教政策包容性很強，不單止回教不同教派並存，對基督教各個教會和猶太教等都兼容並蓄，沒有宗教的迫害，各族相安無事。一是不像基督教十字軍東征那樣政教合一，攻擊回教，也帶強烈的種族主義，反映着西歐國家的野蠻和宗教狂熱的非理性。二是帝國的統治在地方多採相對的自治，並沒有強制由帝國直接管治。三是帝國的重要財政來源是貿易。

中東位處歐亞與非洲的中間，四通八達，是絲綢之路的樞紐。為了推動貿易，帝國的重商政策開放和包容，不會用宗教來排斥外族和從事遠程貿易的各族商人。一如歷史上的波斯、阿拉伯和蒙古帝國，鄂圖曼帝國國祚600年，在中外歷史裏少見，佔領了拜占庭帝國和埃及、北非，且有海軍衞護地中海與阿拉伯海的商船貿易。鄂圖曼帝國的重商政策是保護各族商旅的貿易，不像16世紀以後西歐國家的炮艦政策的壟斷與掠奪，排斥而不是促進自由貿易，屬海盜式的重商主義。

從歷史的發展來看，鄂圖曼帝國是建立帝國範疇內的和平、安全（包括各族各宗教的和平共處）和帝國範疇外的自由貿易，與西歐國家的殖民主義、帝國主義截然不同。或許鄂圖曼帝國是帝國政治為先，現實主義為主。而西歐各國都是宗教、種族為先，政教合一的程度遠高於回教的鄂圖曼帝國。宗教化的貿易、經濟利益便不可能有自由、開放、平等的貿易和經濟合作。

放在中東地區，各族和平共處，共同發展，巴爾幹半島亦是一樣。可是，英、法等西歐國家瓦解鄂圖曼帝國之後，在中東，乃至巴爾幹半島、北非等，都是沿用英國慣常的分而治之的政策，把種族、宗教分裂對立起來，製造不斷的衝突，成新的世仇，把整個帝國原來的區域化作不斷的動亂。600年相對的平和發展，落在英、法、美等國的手裏，卻是連綿的戰禍，形成各民族、各宗教派別的不可解的仇恨死結。