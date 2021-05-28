特朗普執政期間，任命酈英傑為美國在台協會台北辦事處處長。這段期間，為了配合美國極力支持台灣成為「對華鬥爭的棋子」，酈處長表現積極，現在他3年任期快滿了，特朗普也下台了，酈處長要捲鋪蓋走人了，然而拜登並未改變「台灣政策」，要「特規拜隨」，酈處長在日前發表「卸任感言」時，就能一如既往地「撐台反中」。

網上記者會上，酈處長將一個鳳梨放在桌子上，指指點點地說：「台灣這些年在遭到大陸欺壓時，展現了決心和團結，使得大陸的霸凌手段適得其反。」記者們自然心領神會，知道酈處長是在暗指大陸早些時禁止進口台灣鳳梨之事。台灣的鳳梨有蟲，不符合安全標準，出口到哪兒都是不行的，大陸不讓進，日本不讓進，新加坡不讓進，怎麼大陸禁止就成了是對台灣的「欺壓」和「霸凌」？

眾所周知，美國的含瘦肉精豬肉，台灣過去一直反對進口，是不是就成了台灣對美國的「欺壓」和「霸凌」？美國當然不會這樣認為，它知道借台灣個膽它也不敢這樣。台灣一直不讓「食落肚不安全」的瘦肉精豬肉入台，是人民的意願。後來，蔡英文為了向美國「購武抗中」，就「上趕着」進口美國的「有害豬肉」，哪兒管人民安危？而美國對蔡英文當局的「識做」是相當滿意的。在這件事上，山姆大叔不動聲色地暗暗「欺壓」、「霸凌」了台灣一把，還要讓蔡英文心甘情願，整個過程酈處長是參與其中的。

將售武和售豬肉綑綁，這是酈處長任內的「獨家政績」，過去老美對台沒少售武，但台方一直拒購美國豬肉，這當然又是蔡英文當局對美購武花錢史無前例所致。酈處長說，自他2018年就任以來，美國對台軍售超過169億美元。人們也想知道，美國對台售豬肉超過多少美元呢？

不必懷疑，酈處長是對台灣「充滿感情」的，對蔡英文當局是不吝溢美之詞的。記者會上，他把台灣抗疫成就亂吹一通，對眼下台灣疫情大爆發、抗疫工作一塌糊塗視而不見。