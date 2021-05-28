受到貿易戰影響，近年部分外資企業從中國轉往印度和越南等國家設廠，本以為可以躲避風險，沒想到人算不如天算， 一場新冠疫情導致全球產業鏈重新執位，不僅打亂了外企的部署，也令美國「去中國化」圖謀宣告破產。

數字不會騙人。今年首季中國貨物進出口總額按年增加近三成，貿易順差擴大近7倍，其中對美貿易更大增61%。這說明甚麼？說明全球疫情之下中國經濟表現一枝獨秀，製造業和進出口貿易都獨佔鰲頭。尤其最近印度和越南等國疫情告急，許多工廠停擺，中國在全球產業供應鏈的角色更加吃重，許多廠商和訂單兜兜轉轉之後還是回到中國。畢竟中國是最早控制疫情的國家，而且擁有完整產業鏈和龐大市場，這是任何國家都無可比擬的。

說來實在諷刺，美國為了遏制中國，這些年幾乎所有手段都用遍了，「脫鈎」的聲音甚囂塵上，結果不但無法阻止中國前進的步伐，美國自己反而陷入困境，更被新冠疫情搞得焦頭爛額。美國製造業早已空洞化，對中國產品的依賴度有增無減，「脫鈎」談何容易？「去中國化」從何說起？最近美元再現弱勢，國際資金重點押注中國，連帶香港股市也水漲船高，這已足以說明一切。

天下熙熙，皆為利來。國際資金之所以捨美取中，除了說明中國經濟前景被看高一線，也反映美國瘋狂印鈔令人避而遠之。有人統計發現，奧巴馬8年印鈔9萬億美元，特朗普4年印了7萬億美元，但兩人都比不上拜登，拜登上台不到一年就需要印鈔6萬億美元，包括1.9萬億美元應對疫情、2.3萬億美元用於基建、1.8萬億美元推行美國家庭計劃。可見華府刺激經濟別無他法，來來去去就是印鈔這一招。目前美國國債已超過28萬億美元，還在持續攀升，誰來買單？很明顯，美國企圖利用美元貶值稀釋債務，轉嫁成本，要求全世界為其買單，而不只是針對中國。