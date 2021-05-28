港鐵日前舉行周年股東大會，港鐵行政總裁金澤培暗示沙中綫過海段如期通車的目標很難做到。不講不覺，大眾才醒覺香港原來還有這項工程，幾乎都遺忘了。

沙中綫分兩條線，由大圍站沿鑽石山、啟德及何文田一帶興建新鐵路，並在紅磡站擴建月台將馬鞍山綫和西鐵綫匯合成為新的屯馬綫。而東鐵綫由紅磡站擴建月台伸延過海至金鐘站。本來工程對鐵路紓壓、交通改善大有幫助，公眾寄望甚殷，耗資近千億元公帑興建，超支不特止，完工日期一拖再拖，最令人憤怒的是醜聞不絕，造假、剪鋼筋駭人聽聞。紅磡站擴建月台工程被揭發鋼筋被剪等事故，雖然政府及港鐵覺得不用拆月台重建，但市民始終有陰影，將來通車，能否確保月台堅固，一年不冧，10年會否頂得住，再多一個10年又會發生甚麼事？搭沙中綫變沙中魂，在特區任何意想不到的事故都會發生，市民見怪不怪，但有誰想自己成為事故的主角。牽一髮動全身，沙中綫過海段的通車日期預計是明年第一季，勢必又要市民再等一陣，不過是一個月，一季，或是一年？

屯馬綫受沙中綫牽連，被迫分成兩期通車，原定今年第3季通車，據報可以提早下月底全線通車。然而大家別開心得太早，東鐵綫新信號系統測試期間頻生事故，原定去年中啟用的新系統拖至今年二月才運行，屯馬綫通車會不會臨門一腳又有阻滯，或者通車之後又甩甩漏漏，到時又要搶修？

絕對不是黑心，而是憂心，曾幾何時，港鐵工程聞名世界，是信心及優質保證，內地亦有參考，但回歸之後，與香港整體走勢一樣，每況愈下，事故不絕，昔日金漆招牌蒙上污點，沙中綫一役更加是新低點，甚至有內地豆腐渣工程的味道，好學不學，人家向你偷師，你卻學別人的缺點。