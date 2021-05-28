筆者今天想談談香港太平紳士（JP）制度活化的話題。隨着時代改變，太平紳士漸演變為「榮譽」稱號，以往處理法律案件的職能被具有法律資歷的全職裁判官所取代。但在黑暴風波過後，大量刑事案件湧現導致案件積壓，裁判官工作倍增。筆者認為，應探討重新將太平紳士法庭納入司法系統（簡易程序），協助裁判官處理日常發生的輕微案件，例如亂拋垃圾之類，讓專職的裁判官可騰出更多時間處理積壓的黑暴和其他案件。

太平紳士制度在香港實行了170年，過去殖民地時代因人手缺乏，港英政府在新界設立過太平紳士法庭，3位太平紳士組成法庭，解決案情簡單的日常案件。太平紳士本身是一種由政府委任，擔任維持社區安寧、防止非法刑罰及處理一些較簡單法律程序的職銜，有官守和非官守之分，前者是指定級別以上的官員，後者是各界社會賢達。時移世易，如今太平紳士保留的職能不多，其中較知名的便是巡視權，如巡視監獄等羈押院所，聽取被扣留者和囚犯的投訴。

然而，司法機構人手緊張問題在今日似乎依然存在。根據2020年立法會研究數字，香港現時全職法官人數不足，空缺率超過20%，足以說明為何近年不少備受公眾關注的法庭案件判決書拖延許久方能出具。黑暴風波中有逾萬人被捕，至今仍有逾7,000宗案件未完成檢控，而大部分案件從拘捕到法庭程序開始隨時要花上一年或以上時間，加上後續的法庭訴訟程序，令公眾愈發憂慮「正義會遲到」。案件積壓如山，政府難道就這樣無休止的拖延下去嗎？案件拖上數年時間，無論檢控方還是被捕人士記憶均會變得模糊，可能影響最終結果，這對任何人都沒有好處。倘若有量刑委員會的設立，那更利於法庭和太平紳士去處理事先認罪的案件。

翻查2019年太平紳士巡視年報，非官守太平紳士有1,450人，當中不乏法律界人士，包括退休法官、法律學者、大律師和事務律師，組織太平紳士法庭並以他們為首席，完全有能力有經驗去處理日常的輕微案件，讓專職裁判官可以加速審訊涉黑暴的案件。

筆者認為，起用太平紳士處理輕微案件是值得探討的，這不是法律制度走「倒車」，而是通過具有法律背景的太平紳士解決社會積怨。法律有一諺語就是「遲來的正義不是正義」，以說明程序正義的重要性。司法監控不能一拖再拖，黑暴案件一直積壓下去，如何彰顯公義？如果改革太平紳士制度是有利於改善司法效率，特別是騰出更多時間讓裁判法院和審裁處加快處理積壓的刑民事案件，那麼答案就顯而易見。