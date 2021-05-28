本港新冠疫情稍歇，惟在全球多地仍不斷蔓延，亞洲更成重災區。印度全國淪陷不必說，更波及尼泊爾等南亞國家；台灣則深陷疫情泥沼，死亡人數與日俱增；南韓每日有數百宗確診，仍算在可控範圍，但鄰近的日本仍未見頂，疫情不知伊於胡底。在此情此景下，尚有不足兩個月便舉行的東京奧運會否又生波折，成為焦點。

調查顯示，日本近70%的國民不希望奧運如期舉行。東奧官方合作夥伴之一的《朝日新聞》日前發表社論，呼籲首相菅義偉考慮到疫情對公眾安全構成威脅，以及為醫療系統帶來壓力的情況下，作出取消奧運的決定。另一方面，當地疫情日趨嚴峻，重症患者單日達到1,413人的新高，東京都及周邊3縣均要求中央政府延長月底屆滿的緊急狀態，目前已有10個都道府縣因疫情進入緊急狀態，除沖繩縣，全部將於本月底屆滿。

菅義偉政府現在陷入兩難，東奧已延期一年，損失慘重，若最終停辦，預料將對日本造成170億美元的巨大損失；但若因為舉行奧運令疫情惡化，需要再宣布進入緊急狀態，勢必帶來更大的經濟打擊。站在防疫角度看，東奧當然不該舉行，但站在經濟角度看，東奧已不能再延。以日本政府一貫的行事態度觀之，當然是取經濟捨防疫。東京奧組委主席橋本聖子揚言，即使面對大量反對聲音，仍堅持奧運繼續舉行。

身為頂級運動員，世界網球冠軍大坂直美則表示猶豫，「如果要將人們置於險境的話……那肯定應該要討論」，言下之意是甚麼，不言自明。問題是，日本政府向來視民意如無物，僅單方面決定將核廢水排放入海已可見一斑，別說不理周邊國家反對，自己國民反對同樣置若罔聞。更重要是，東奧過後便是北京冬奧開幕，日本不可能辦不好而眼巴巴看着中國辦得有聲有色，事關面子問題，東奧無論如何不會停辦。