台灣的新冠疫情大爆發，政府將每天的確診數字前後挪移，試圖掩人耳目，反倒欲蓋彌彰，民眾想打疫苗自保，島內疫苗卻嚴重稀缺，整個防疫工作亂作一團，領導人蔡英文的支持度急速下滑。本欄常說寶島有太多不智的選民，每每選完一次領袖，就後悔一次，看來今趟又是如此。

話說兩年前，筆者去探望伯娘，老人家80多歲，沒受過多少教育，豆大的字也認識不了幾個。我陪她看電視，恰巧是新聞報道，見到蔡英文亮相，伯娘突然冒出一句：「強兒，這個人沒領袖相，完全配不上今日的位置，你說是嗎？」乍聽之下，我立即坐直身子，望着眼前的長輩，就如同仰視一件珍稀寶物，心想：「老人家，你忒厲害了！」

筆者說過無數次，投票選領袖，重點不是看政綱或聽辯論，你即使不認識字也沒關係，對方的才具、心術，在眉梢眼角與舉手投足之間，早已一盤盡洩。這套學問沒甚麼神秘，傳統的中國人很多都懂，只在於細意觀察加人生經驗的累積而已，不過，在今天哈佛、牛津的政治或社會學系，你卻未必學得到。台灣高學歷的人多如牛毛，年輕一輩近乎是全民大學生，但學歷跟智慧不一定是成正比。

我曾經打趣地說過，本欄該是全港評論界中，最早向高雄前市長韓國瑜吐槽的人，他的政棍模樣從來都寫在臉上，根本不堪大用，可惜當日不少台灣人、香港人卻渾然不覺，就連香港政壇也有不少人曾向他喝采。至於蔡英文，筆者也一直告訴你，她的能力充其量只適合當一個高級秘書，執掌所謂的總統府，那就叫德不配位。正如《六祖壇經》所說：「下下人，有上上智」，一個沒唸過書的老太婆，智慧說不定勝過不少專家學者。下次我見到伯娘，會邀請她考慮出山授徒，教這一門哈佛、牛津未必學到的知識。