港鐵行政總裁金澤培喺日前嘅周年股東大會，一再表示沙中綫過海段如期通車嘅目標十分「嚴峻」。沙中綫耗近千億元打造，卻醜聞多如天上繁星，又造假又剪鋼筋又不依圖則，在在凸顯政府和港鐵監管無能，行政紊亂，一出事，就如啞佬買棺材──死畀你睇！呻都慳番，反正又冇人需要問責！港鐵「嚴峻」已成新常態！

金澤培一再重申，過海段通車涉及兩個關鍵工序，包括位於旺角東站至紅磡站之間嘅新舊路軌接駁，以及東鐵綫新信號系統和新9卡列車投入服務嘅情況，惟新系統及新車因測試事故而延遲約半年才投入服務，新舊路軌接駁相對要延遲，故要如期喺明年首季通車，基本上很「嚴峻」，現時仍要視乎關鍵工序能否追回進度。

事實上，金澤培一直以「嚴峻」形容，準時通車根本無望。有議員指沙中綫項目搞出個大頭佛，認為過海段能否於明年內通車亦有隱憂，可能要延至2023年，要求港鐵交代。阿哥，人哋都一再話準時通車「嚴峻」咯！施工又分分鐘會有好多突變，所以話要視乎「關鍵工序」能否追回進度吖嘛！

呢，台灣新冠疫情大爆發，日日新增本土確診3位數字，之不過確診人數又說不準，反正有「校正回歸」病例，隨時「校正」，一日後「校正」又得，10日後「校正」都得，老朽希望佢唔會等到全球疫情受控，先失驚無神跳出來「校正」：原來確診個案漏了「校正」3萬宗！

有咗「校正回歸」呢個神發明，老朽覺得金澤培可向台灣偷師，不必吞吞吐吐指明年首季通車「非常嚴峻」、「充滿挑戰」呢類虛詞，佢可以話通車日期充滿變數，你估咁大工程係酒樓例湯──整定㗎？通車能否順利及準時，要睇「校正通車」呢個關鍵時刻！至於是否因一再「校正通車」而令工程造價要追加撥款，那要看「校正天意」，天要下雨，娘要嫁人，有乜計喎？