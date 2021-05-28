昨天本欄點出美、英等「新八國聯軍」把香港作為遏制中國的前哨基地，透過現代版漢奸操控政府中的AO，影響政府運作中樞，民間則左有青龍的支聯會，右有白虎的民陣。試舉幾個簡單的例子便可說明去「反共化」、去「反中化」是香港去殖化的特點，以及鬥爭的長期性。

新近的例子是接種何種新冠疫苗，儘管國產疫苗最早供港及最先展開接種，也相對而言過敏反應較少及較輕微，但港人接種外國疫苗的人數比例卻較多，可見疑中拒中的基因已深植。而歷年地區直選的投票情況，無論是否有突發的政治事態干擾，「六四比」始終是難於扭轉的定律。因此，反中亂港和「港獨」勢力敢於利用暴亂恐嚇群眾，一舉奪取全港區議會的控制權，並圖染指立法會，說明港人被長期洗腦後有反中反共市場。

「冰凍三尺，非一日之寒。」香港局勢的好轉，絕對不可能只靠《港區國安法》和完善制度，便可畢其功於一役。雖然自去年中《港區國安法》實施以來，社會氣氛漸趨平靜，但絕不是已去瘀生新，只不過在禁聚令下黑暴勢力難在街頭聚眾起哄而已，絕對沒有任何理由以為部分黑暴主要搞手身陷囹圄，就可從此天下太平，未來5、6年更可完全恢復。有這種想法的人，不是幼稚，就是對中美博弈大勢下香港錯綜複雜的鬥爭形勢認識膚淺，產生盲目樂觀的情緒和錯誤認知了。

過時制度不改革，一個人便可反轉香港。法援署署長無王管，濫批公帑給反中亂港勢力告政府，例如「爆眼女」醜聞暴露，由政務司司長直轄的法援署，竟欽准鄺寶昌署長「一言堂」。衙門只向黃營開，有理親中莫進來。

反中亂港組織不取締，例如讓支聯會等續公然大張旗鼓「結束一黨專政」，香港豈不成反共基地？民陣繼續每年「1‧1」、「7‧1」、「10‧1」大遊行反中亂港，香港豈會不亂？斬草不除根，春風吹又生。