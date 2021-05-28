《東方日報》日前頭版報道，揭露俗稱「爆眼女」的一名黑暴女示威者，原來根本沒有「爆眼」，並於去年9月現身香港國際機場，雙目炯炯有神，面露燦爛笑容，舉起V字勝利手勢，登上華航客機前赴台灣。

「爆眼女」當日涉嫌與一眾黑衣暴徒，在尖沙咀一帶堵路生事，並在包圍尖沙咀警署期間受傷倒地，被傳媒拍攝到其右眼一帶有血。消息一出，網上隨即湧現海量文宣，一口咬定她是被警員施放的布袋彈射爆眼球，並煽動民眾要政府及警方「以眼還眼」。《蘋果日報》更聲稱她不僅爆眼，而且「眼骨、面骨、鼻骨全碎」，藉此刺激更多暴徒四處破壞縱火，攬炒香港。

奇怪的是，身負「重傷」的「爆眼女」留醫約一周便出院，自此就未有再公開露面，僅不時發表預錄視頻及接受外國反華媒體訪問，大肆抨擊香港警方及政府。她又透過由法援署以公帑聘用的律師及資深大律師，阻撓警方索取其醫療報告。

近日法庭已裁定「爆眼女」敗訴，警方可依法取得其醫療報告，調查其真正傷勢及成因。加上《東方》的圖文並茂報道，令真相得以大白，將「爆眼」謊言刺破。然而，由這宗假新聞而引發的暴力、仇恨、破壞與傷害，現已無法挽回。沒有爆眼的「爆眼女」亦已銷聲匿迹，不知她現時是否仍身處台灣。

由攬炒派一手炮製，再經黑暴網民與黑心媒體無限發酵的假新聞、假消息，又豈止「爆眼女」一宗？新屋嶺扣留中心性侵案、831太子站打死人，事實證明是子虛烏有、大話連篇。多名反修例示威者的死亡事故，包括科大男生倒臥停車場、知專女生墮海、太古廣場示威者墮樓，經過死因庭的客觀科學聆訊，即使未必找到確切死因，但至少已排除是被警方推落樓、掟落海等虛假和惡毒的指控。

據報，警方正調查「爆眼女」有否干犯暴動罪以將其通緝。不少社會人士，尤其是相關黑暴假新聞的受害者，更要求警方與律政司研究事件是否涉及煽惑暴動、煽動仇恨等其他罪行。部分人亦指出，協助「爆眼女」掩蓋真相，隱瞞其真正傷勢及成因，以至蓄意編造、渲染及散播有關假新聞的機構及人士，也應為今次事件及其造成的損害問責，包括負上刑事責任，並促請特區政府從速立法，從嚴打擊假新聞與假消息。

許多海外國家，包括常將新聞自由、資訊自由掛在口邊的美、法、德等國，近年亦針對日益猖獗的假新聞及假消息問題立法，特別是針對懷疑來自外國、與政治及選舉相關的網上資訊。可笑的是，一些有關國家正是國際假新聞的最大製造者，包括指新冠病毒是由武漢實驗室製造和散播、誣衊中國在新疆干犯種族滅絕罪行。

除了立法打擊，政府亦須全面檢討及提升其輿論文宣能力，善用新媒體及新科技，更直接有效地將正確、正面的訊息傳達予廣大民眾，更果斷及迅速地反駁、澄清可能造成廣泛負面影響的假新聞，包括最近有關新冠疫苗效用和副作用的假消息，以協助香港盡快清零，盡早恢復通關，令市民生活回復正常。