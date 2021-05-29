神州觀察：新症連日破百宗　台灣如何脫疫境

台灣的中央流行疫情指揮中心早前宣稱，若連續14日新增百例以上本土新冠確診病例，將考慮全面封城，不幸的是，這種趨勢即將成為現實，而且遠超預期，每天都是3、4百宗甚至5、6百宗地出現，難以阻擋。封城便意味島內生產生活全面停滯，後果不難想像，有經濟學家已將台灣今年GDP增長預測下調了一個百分點，具體到個人身上，都是不同程度的損失與負擔，肯定沒人願意見到，卻又不知何時才能擺脫疫境。

在採取了所謂「校正回歸」方案後，台灣於5月28日錄得了555宗本土確診新冠病例，並有19人死亡，死亡人數再創單日新高，日後被大幅超越亦非沒可能；而目前累計78人死亡，14日連續破百已成定局，各界恐難再表現淡定。至於「校正回歸」，有時一日便可修正出近倍確診個案，反而導致疫情趨勢更難掌握，為政府制訂防疫政策增添困難；某程度上，此舉或會被視作政府檢疫統計方面能力不足，甚至有「分拆報數」、減低負面影響之嫌。

疫情一發不可收拾，導致醫院人滿為患，病房不敷應用，有公立醫院女護士哭訴台北當地醫療系統已陷入崩潰，床位及人手嚴重不足，一些患者只能在醫院騎樓躺床架吸氧；病房的防疫措施亦欠奉，變相令醫護人員蒙受健康風險工作；此外，不少醫院都因病人過多而出現拒收情況，及令一般病症的病人無法就醫，各種人道慘劇正在上演。無法想像的是，台灣過往曾被國際上視作防疫典範，孰料這次居然如此潰不成軍，問題出在哪裏？民進黨當局一直炫耀的「超前部署」，為何不能在關鍵時候發揮出來？

「一床難求」之下，民進黨當局又拒建「方艙醫院」，甚至不得有人「妄議」，否則將會受到處罰；有指此舉或是出於意識形態考慮，怕被說成學習大陸的抗疫方案。再如封城抗疫，亦是大陸的慣用手法，並被賦以專政、威權色彩，同樣遭到民進黨當局排斥。問題是，台灣目前幾乎全面淪陷，縱然放不下某些政治立場或敵視，但自己終歸要拿出有效的抗疫手段來，盡快遏止疫情，恢復島內正常的生產才行，否則又如何向民眾交代？

更尷尬的是，台灣時下正面臨「疫苗荒」，全民接種率僅1%，才是防疫最大的隱患。當局說早就訂購了3,000萬劑疫苗，可又遲遲不到貨，或是間中運來十幾萬、幾十萬劑，哪裏夠用？向美國求助，對方居然不肯搭理，看來常年進貢的「保護費」算是白繳了。大陸倒是願意相幫，卻被台灣當局說成不懷好意，想搞統戰，又說大陸疫苗不靠譜，不敢用，如此瞎折騰，實在不知想幹甚麼，台灣民眾活路何在？