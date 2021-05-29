世界視線：政府軍不堪一擊　塔利班有恃無恐

美軍計劃於今年「911」20周年之前完成從阿富汗撤軍。外界普遍擔心，隨着美軍撤出，塔利班組織將捲土重來，甚至重新組織政權。事實證明，這種擔心並非多餘。有美媒引述軍事專家，指阿富汗政府軍雖然受美國資助多年，但仍處於裝備、訓練不足的困境，部分士兵更對國家和地方軍閥忠誠之間搖擺不定。舉個例子，在阿富汗東部拉格曼省，早前就爆發政府軍與塔利班之間的激烈戰鬥，當地警察和軍隊，放棄了幾個城市的控制權。

據軍事專家指出，目前阿富汗一半地區的控制權，仍處於政府軍和塔利班的爭奪當中，而後者則呈「農村包圍城市」之勢，估計如果沒有美國的軍事支持，塔利班鞏固據點，特別是在南部、東部和西部，只是時間問題。之所以出現這種情況，是因為儘管政府軍自2014年起從美國和北約手中接管了戰爭指揮權，但仍一直倚賴美軍的空中支援，避免來自塔利班的攻擊。

本來，站在美軍的立場，既然已決定抽身離去，阿富汗亂就由得它亂去，只要不對美國的安全構成威脅就好。華府在解釋撤軍的決定時，也是強調前提是阿富汗不能成為恐怖組織的「避風港」。正是怕甚麼來甚麼，去年10月在加茲尼省進行的一次針對塔利班的清剿行動中，擊斃一名名叫Al-Rauf的阿蓋德武裝分子，而就在這次行動後不久，美軍即派出兩架無人機，空襲位於敍利亞北部的阿蓋德據點。

儘管五角大樓淡化兩者之間的關係，但有阿富汗情報官員透露，這些年來塔利班一直為阿蓋德成員提供秘密保護，以換取後者對外募款以至製作武器的「專業知識」，雙方不僅在意識形態上保持一致，兩個組織成員之間更實行通婚，令「革命情誼」更加堅固。事實上，就在拜登政府宣布撤軍時間表之時，阿蓋德成員便接受美媒訪問，聲稱對美戰爭尚未完結，會繼續在所有陣線向美國開戰，直到把美國驅逐出回教世界為止。看來美國人為了「反恐」入侵阿富汗，到頭來仍然無法打破「愈反愈恐」的宿命。