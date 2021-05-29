功夫茶：海關神勇破大案　紀律部隊護香江

讀古人小說和筆記，常見有狐怪山魈，藉着法術移形換影，又懂得「放鬼」，有練「五鬼搬運法」嘅，能夠將人家藏喺箱裏嘅銀錢衣服運走；又如法師喺別人嘅鞋底畫個符，就會令人「兩足猶如有人搬運一般，不由自己，如風而去」，神奇到冇朋友。之不過，呢啲妖巫鬼怪，如果遇着屢破獲毒品同埋走私活動如斬瓜切菜嘅海關，唔好話五鬼，即使練就十鬼搬運法，都肯定冇運行也。

嗱！一個部門做唔做到嘢，一個阿頭有冇領導能力，唔係靠吹，要打鐵還需自身硬，若然做阿頭嘅好似稻草人救火，自身難保，仲講乜鬼做好份工吖！講真，做阿頭，總不能霸着毛坑不拉矢，或作狀拉矢，係唔掂，點裝扮都係一隻爛筲箕，用來兜水，肯定錯漏百出。部門係掂，就要交出成績，講多無謂，食多會滯！

呢嗱！功夫茶一講香港海關呢個部門，唔單止會聯想到喺早前嘅開放日，佢哋展示步操嘅「齊步換正步」花式，一新耳目，為開放日揭開序幕！當然，更令人拍爛手掌嘅係佢哋經常攞出碩果！日前海關採取反私煙行動，分別喺流浮山和上水檢獲共約3,300萬支懷疑私煙，估計市價約9,000萬元，應課稅值約6,300萬元。本案檢獲嘅私煙數量，已打破海關過去20年來嘅紀錄，認真犀利！

阿哥，如果畀不法之徒走私成功，佢哋都真係變成日本郵船──食水深咯！走趟私煙就避稅6,000多萬元，認真肥仔水吖！不過，遇着海關人員，個個咁神勇，邊有運行喎！行動中，海關共拘捕3名年齡介乎49歲至64歲嘅男子，並扣查3個懷疑涉案嘅貨櫃。講開又講，海關破獲唔少海上走私案，價值以億元計，真係唔到你唔服！

工欲善其事，必先利其器。為加強打擊海上走私活動，海關過去一年添置咗4艘新高速截擊艇，性能一流，靈活快捷！任不法之徒有「五鬼搬運法」都冇運行！至於打擊毒品更不遺餘力，2019年曾首破懷疑苯甲錫林毒品案件，估計市值約2.45億元。功夫茶不得不畀「like」佢哋，呢個部門，絕對唔係冇料扮大袋，係實事求是而敏於行！紀律部隊有棟樑，除了海關，仲有守我城嘅警隊！佢哋止暴制亂收到成效，「心有所信，方能行遠」，信焉！近排更成為詐騙集團剋星。

警方早前接獲多名受害人疑墮入「假財務中介」騙案，經深入調查，發現不同受害人嘅經歷大同小異，不排除同一個詐騙集團所為。新界北總區重案組展開代號「勇戰者」嘅拘捕行動，成功瓦解兩個涉案詐騙集團，拘捕26男8女。各位街坊，香港如想歲月靜好，睇怕都係要靠實幹、不離地嘅紀律部隊！