正論：漢奸黎垂死掙扎　借探監密謀暗室

平生不做虧心事，懲教陪視也不驚。壹傳媒黎智英多罪纏身，繼早前兩宗非法集結案合共判監14個月後，其涉及的另一宗非法集結案昨日再被判監14個月，為其「渡假」生涯繼續添食。然而，別看大漢奸正在赤柱監獄服刑，死心不息卻是不爭的事實，消息指出，有元老級教士頻頻到獄中探訪漢奸黎，借宗教之名，行商討黑暴基金之實。懲教署主動出擊，已下令署方人員「陪同」元老級教士探監。心虧之人做虧心之事，焉能不驚？

黎智英承認於前年10月1日組織及煽惑他人參與未經批准集結，與其餘9名被告各被判監14至18個月，當中單仲偕及蔡耀昌獲緩刑兩年。當日的暴亂恐怖到甚麼程度，香港人沒齒難忘，這一切都是拜黎智英此一大漢奸所賜。他聯同其豢養的走狗帶頭組織及煽惑遊行，繼而演變成打砸堵燒，暴徒所到之處皆火光熊熊，沒有一寸地方完好，沒有一個正常市民不受暴力對待，黎智英罪大惡極，彰彰明甚。其上次判刑已被轟為過輕，法庭被質疑為高高舉起，輕輕放下，今次又是只判囚十多個月，與非法集結最高監禁5年相距極遠，判刑是否彰顯公義，是否如法官所說具阻嚇性，大家心中有數。

姑勿論如何，漢奸黎涉及的非法集結案只是「前菜」，「主菜」當然是其涉及的國安重罪，還有壹傳媒大樓涉違反地契條款非法提供秘書服務而被控串謀欺詐，把牢底坐穿顯然已是其最後歸宿。問題是，百足之蟲死而不僵。有資深懲教人員透露，自黎智英等涉及反修例或違反國安法的骨幹人士陸續進入懲教院所服刑及羈押後，有「元老級專職教士」之稱的宗教人士便頻密探訪，惟對話內容並非談及宗教信仰，而是為在囚人士通風報信，包括談及「612基金」如何籌款等，擺明掛羊頭賣狗肉。

一直以來，懲教署都鼓勵在囚人士在獄中參與宗教活動，藉着宗教力量改過遷善，惟隨着漢奸黎等人入獄後，有關安排已被濫用，箇中原因，不言自明。有人雖出獄無期，但死不認衰，與其獄外黨羽暗通款曲，企圖垂死掙扎。

「612基金」是甚麼性質，沒有一個正常市民不知道，自2019年6月成立以來，便開宗明義為黑暴作出金錢支援，包括打官司費用等，而且隔三差五便高喊「告急」，藉眾籌斂財。截至今年3月底，「612基金」據報已累計籌得逾2.1億元，並透過「真普選聯盟」銀行戶口收取捐款，以及借用教協辦公地址運作，外界早就質疑基金疑涉洗黑錢、勾結外國勢力、違反《港區國安法》等。至於《蘋果日報》旗下的慈善基金，同樣被指借慈善之名行撐暴之實，疑違反稅務條例，外界要求調查和取締之聲不絕於耳。不近情者多藏奸，漢奸黎等人借探監之機商討不軌圖謀，可謂呼之欲出。

更不必說，有「李漢奸」之稱的李柱銘、昨日被判監且不獲緩刑的何俊仁等法律界人士，在漢奸黎入獄後幾乎每天都利用律師的探視權前來探監，密斟內容是甚麼，想也想得到。有人是否死心不息博出獄，甚至勾結外力密謀黑暴再起，還用問嗎？

來者不善，善者不來。懲教署對於這些明目張膽的異動當然不會坐視不理，消息稱，署方經評估後隨即下達指令，安排更生事務組人員在相關元老級教士在院所內提供宗教服務時「陪同左右」，一改過往在場人員只會離遠觀察的做法，密切監視漢奸集團一言一行，務求完全杜絕他們整蠱作怪的機會。

無獨有偶，最近懲教署被反中亂港組織推到輿論風口浪尖，不斷出動輿論機器批評院所沒有冷氣不人道。如今懲教署又作出「陪同探監」的針對性部署，漢奸黎人在獄中愁更愁，受人錢財的走狗不加倍出力亂吠才怪。正正是懲教署盡忠職守，早着先機，令漢奸集團無從入手，他們才會老羞成怒，醜態百出。

說到底，善惡到頭終有報。隨着《港區國安法》大棒一揮，各紀律部隊布下天羅地網，漢奸黎又好，其黨羽爪牙也罷，已到了動彈不得的程度。君不見，負責管理本港3個工業邨的科技園已經明言，會按合約跟進壹傳媒大樓涉違反將軍澳工業邨地契條款一事，情況嚴重會發出傳票，甚至依法收回土地。可以毫不誇張地說，壹傳媒搖搖欲墜，漢奸黎自身難保，一旦連巢穴都失去，還憑甚麼鬧下去？一言以蔽之，垂死掙扎，注定徒勞！