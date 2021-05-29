人民幣應否升值？

這不是經濟學問題，而是當前世界資本主義美國霸權周期中中國的戰略取向。

人民幣貶值，使中國的商品、資產價值下跌。在全球化底下，貶值帶來的價值變化，卻衝擊中國商品和資產的交易，使人民幣作價的一切都減少價值。或許出口價格下降，可擴大銷路，但以中國的世界工廠作用，邊際的增加的市場有限，而且進口成本上升，兩相比較，得不償失。

更重要的是，匯率往往影響資金在國際市場的流向。一方面，進口國的貨幣相對人民幣升值，便是抑制該國的國內物價，遏止進口通脹。即使政府大量發行貨幣，亦不會產生通脹，就像美國，便享受着擴大貨幣帶來的擴大購買力低通脹的雙重經濟刺激。進口價格下降的代價與成本，悉由出口國負擔。作為全球最大的出口國，中國便承擔着支撐美國等進口為主的國家的繁榮安定。

另一方面，人民幣貶值即是美元升值，不單止購買中國生產的商品低價，也可以趁機收購中國資產。同時，人民幣資金也會拋棄人民幣來換取高購買力的美元等貨幣，產生資金外逃壓力。而在經濟以外，匯率高低會被視作國力指標，人民幣價低，便似中國不如長期見升美元的美國。中國人因而多移民美國等貨幣強勢國家，從更大的範圍來打擊中國的利益。

表面上，人民幣貶值，出口擴大。實際上，中國的資源資產是低價轉移美國等。外匯儲備也是用來支付它們的貿赤財赤。中國努力生產，卻變成美國資本主義繁榮的最大支柱。

人民幣升值是當前國際形勢裏的大好時機，升值不必太大，適度糾正人民幣購買力過低便可。但堅持逐步上升，形成市場長期的預期心理，便足以產生重大的市場效果。中國生產壟斷，稍為加價不會影響銷路，進口成本更降。借進口市場來左右國際商品價，與進口成本下降一起有利中國的國際定價權，且會是低成本操作，打擊跨國企業原來的壟斷。

人民幣升值在國內不會影響物價，且可稍為擴大貨幣供應，卻用進口價格下降來抵銷通脹壓力。進口購買力增加，會增強人民的經濟信心，不用搶購進口貨，也不會拋棄人民幣外逃。

人民幣升值最大的打擊是對美國經濟，一是進口通脹；二是人民幣資產不流入，美元資產反流出。美國還是印鈔票刺激經濟，通脹會衝擊整個經濟，也會在高度貧富懸殊底下激發社會政治矛盾。國內自顧不暇，怎可全力攻擊中國？