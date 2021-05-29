2019年的反修例暴亂，從發起到瘋狂，到給香港社會造成極大的破壞，到人心大亂、人妖顛倒、是非混淆，都是由一連串的謊言、假新聞、栽贓誣陷的文宣攻勢造成的。

這套做法由美國和西方在冷戰時期策動「匈牙利事件」、「布拉格之春」等和平演變動亂，再到冷戰結束又向它們看不慣、不聽命的國家發起連串「顏色革命」，就屢屢使用也。可以說，由老美和西方發起的「動亂」及「革命」，都是靠謊言驅動，成為最主要的輿論武器。

香港人見識過冷戰時期的顛覆政權，見識過這些年遍及世界的「顏色革命」，但是不大清楚內中的陰險、卑鄙和無恥。香港聽到的和見到的多是老美和西方對民主呀、自由呀、人權呀、公平正義呀、打倒專制獨裁呀、人民以選票爭取自己的權益呀、建立美好社會呀的漂亮宣傳，並把這一切套用在香港的「爭取雙普選」上。香港的反對派和英、美反華勢力正好借用這些「以售其奸」。直到今次發生了反修例暴亂，人們領教了箇中的把戲，香港為此付出了沉重的代價。

港府因應陳同佳涉在台殺人案而修訂《逃犯條例》，這樣一件「司法互助」的事情，剛剛一推出諮詢，就被心懷叵測的反中亂港政客用無數謊言向中國抹黑，從而發起「反送中」運動，引發了旨在顛覆港府、全面奪權的「時代革命」。他們野心很大，千方百計地把「運動」搞大，使用暴力，使用恐怖手段，打砸搶燒，煽起仇恨，撕裂社會，用各種謊言、假新聞「火上澆油」，製造了一個個駭人聽聞的離奇謊言。

甚麼「太子站警察打死人」，甚麼「示威者浮屍海上」，甚麼「大學生被人扔下停車場，搶救不治」，甚麼「新屋嶺性侵」，甚麼「警察布袋彈擊爆義務急救員眼睛」……五花八門，不一而足。接下來，就是要組織動員一切媒體把謊言千萬次地、「深入細緻」地、鋪天蓋地大肆宣傳。言之者眾，情緒激動，香港寧不亂乎？