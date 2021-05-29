執法機構連環出擊，繼凍結壹傳媒大股東黎智英相關股份及資產後，保安局局長又向多間銀行發出署名信件，提醒不要就其戶口和指名財產作任何交易，意味着黎智英及壹傳媒均已面臨窮途末路。然而該公司還在死撐，自稱仍有現金結餘5.21億元，足以支持集團自4月1日起至少18個月的營運云云。其實，扣除未償還銀行貸款及其他流動負債等，壹傳媒現金結餘只有約1.57億元，這點錢能夠支撐18個月？別開玩笑了，單是員工薪金支出每月就超過7,000萬元，可見壹傳媒不僅自欺欺人，而且有刻意誤導小股東之嫌。

最離奇的是，壹傳媒長期虧損，前景黯淡，可以說沒有任何投資價值，但其股價卻經常出現過山車似的大幅波動，而且是逆向而行，每逢出現不利消息股價便被炒高，最誇張的時候市值曾由不足3億元急升至逾50億元，3歲小孩也知道有人在暗中搞鬼。對於如此明顯的造市嫌疑，為何證監會一直無動於衷？到底是調查困難，還是根本沒有調查？最可悲的是那班頭腦簡單的黃絲散戶，做了大鱷點心而不自知，果真是人傻錢多。

不管怎麼樣，在《港區國安法》之下，任何牛鬼蛇神都無所遁形，有人暗中搞鬼也好，壹傳媒股價異動也罷，都不過是滅亡前的垂死掙扎。黎智英本人固然多案在身，壹傳媒多名高層亦涉嫌串謀欺詐，如果當局嚴格依法辦事，該公司只有死路一條。很簡單，只要當局依法收回將軍澳工業邨的地皮，壹傳媒連巢穴也不保，還能繼續營運嗎？18個月云乎哉？

這麼多年來，黎智英自恃有洋人撐腰，有司法保護傘包庇，一直肆無忌憚，為所欲為，甚至公然叫囂「為美國而戰」。殊不知善惡到頭終有報，其報應終於到了，壹傳媒的末日也來臨了，這次洋人和保護傘再也救不了他們。「金猴奮起千鈞棒，玉宇澄清萬里埃。」沒有毒媒的香港，空氣也會清新些。