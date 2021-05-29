前天是香港近7個月來首次沒有確診個案，包括本地及輸入，各界都煞有介事，認為清零有望。其實香港近日疫情確有放緩迹象，若要零確診，往往關鍵在零輸入個案，而最大功臣當然就是禁飛令。之前輸入個案都不是反映公布當日抵港帶病毒人士，大多是抵港兩、三星期之內發病的，香港對菲律賓、印度等地實施禁飛令已經超過一個月，較早前從這些地區到港的人，若是染有病毒已經過了潛伏期。沒有這些高危地區來客，果然輸入個案立即停止，大家當然可以看到源頭所在吧！

禁止南亞地區航班飛來香港，立竿見影，是走了非常正確的一步，但之後如何自處，每一步都要小心翼翼，切勿功敗垂成，重蹈台灣覆轍。疫情爆發以來，台灣一直成功抗疫，曾經連續8個月零本土確診，社會照常運作，解除多項禁令。但自本月初以來，台灣突然失守，先是華航機師酒店群組事件，然後又爆發萬華茶室群組及各區遍地開花。本土感染連續多日破百，實施第3級防疫警戒，恐怕「全面封城」第4級警戒之日不遠。

台灣在疫情初期立刻封關，嚴格檢疫措施建功，外界讚譽多時，由於長期零本土個案，台灣民眾會以為疫情與我何干，在社區內不怕感染，失去了警戒心，病毒便悄悄入侵。最關鍵是台灣機組人員的檢疫措施，逐步放寬，變成防疫破口，隔離酒店出現失誤，形成華航機師諾富特酒店群組。

另一方面，台灣之前相對安全，對新冠疫苗的關注程度也大減，接種率十分低，以為不需要跟別人搶疫苗，現在再想追落後，又因為政治問題，處處碰壁。在野藍營當然不會放過攻擊綠營政府，吵吵鬧鬧，亦破壞了團結抗疫的士氣。

香港有沒有能力追趕台灣過去的抗疫佳績，還待觀察，但千萬別要像現在的台灣，由清零變一鋪清袋。