《東方日報》踢爆，前年修例風波暴亂中受傷的「爆眼女」，去年9月已赴台灣，報道的圖片顯示她雙眼目光炯炯，「笑住去台灣」。

「爆眼女」可謂修例暴動中最典型的虛假事件，更成為黑暴攻擊和指摘警方的工具，事情猶如劇本一樣。而傳媒日前刊登的照片，再加上該少女多番以司法程序阻攔警方獲取其醫療報告，真相已昭然若揭。遺憾的是，事件雖然疑點重重，當日仍有很多人被煽動仇警，走上街頭，掀起連場暴亂，包括在機場發起所謂「還眼」集會，更發生禁錮毆打內地記者事件，對香港造成嚴重打擊。

其實，製造「爆眼女」謊言的不是一個人，而是一個共謀集團。這個共謀集團正是「黃媒」。《蘋果日報》等「黃媒」在毫無證據下一口咬定是警方發射布袋彈擊中少女的眼睛。《蘋果日報》形容「少女傷勢嚴重，送院時受傷右眼因眼球及組織移位，右眼眶恍如留下一個洞，除眼球爆裂，右眼皮及淚管亦撕裂，在右眼下方的上頜骨整塊全碎」，惟從媒體爆料的照片顯示，當年「爆眼女」的控訴片段及《紐約時報》的頭版報道均有「造假」之嫌。而前英國政客、大律師公會主席夏博義負責「爆眼女」的司法覆核案，「爆眼女」持續缺席法庭聆訊，整個過程由律師代表出庭，令人質疑作為「爆眼女」辯護律師的夏博義又是否一早知道真相？

最弔詭的是「爆眼女」當時僅在伊利沙伯醫院留醫約一周便出院，儘管其醫療報告內容中並未有寫明傷勢結論，但眼部傷勢並不嚴重。誠然，醫管局需保障傷者私隱，但在面對刻意「造假」以煽動暴亂的情況下，醫管局卻選擇「打官腔」，坐視謠言擴散，未有作出事件中未有人「爆眼」的澄清。

而讓上述事件持續醞釀，法援署亦責無旁貸。「爆眼女」欠缺理據仍獲批法援，批准申請的法援署人員應問責。該署署長鄺寶昌回應筆者就法援制度漏洞的質詢，更暴露法援有淪為亂港工具和提款機之虞。正因法援濫批，才有郭卓堅、「爆眼女」之流出入法庭，官司此起彼落，結果全部由納稅人埋單，法援及司法體制亦是時候需要大改革。

「爆眼女事件」貽害深遠，對方離開本港顯然是「身有屎」，其一連串舉動亦涉嫌觸犯「煽動他人參與非法集結」及「煽動暴動罪」等，執法機構應盡快搜證調查，除了要找出少女傷勢成因外，亦包括徹查相關人士當日於暴力衝突現場是否牽涉違法行為，務必把所有涉事違法者繩之以法。鑑於本港經常出現有人製造似是而非的虛假訊息、假新聞煽動公眾情緒，抹黑政府及警隊，影響社會穩定，政府應盡快立法打擊虛假資訊。