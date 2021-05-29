別以為《港區國安法》生效後，再無「反中亂港有運行」呢支歌仔唱，事實是保護傘仍在時時刻刻發揮作用。涉違反國安法正在獄中還押的前立法會議員毛孟靜，其位於淺水灣道的寓所「車房變住宅」起碼10年，多次遭傳媒報道非法僭建，屋宇署巡查後亦確認不符合核准圖則，惟一直以「沒有即時危險」為由拒絕執法。有基金不滿屋宇署拖延執法，入稟高院申請司法覆核，要求法庭下令屋宇署再次考慮採取執法行動，惟被駁回申請，敗訴而回。

事實上，這些年許多政界人物都身陷僭建風暴，唐英年甚至連特首寶座都丟失，屋宇署當時採取極強硬態度，告上法庭也在所不惜，相較之下，對毛孟靜僭建10年而視若無睹，不是太奇怪嗎？試問哪位被屋宇署強硬執法的政治人物，其僭建物是有即時危險呢？法律面前人人平等，以「沒有即時危險」為由而拒絕向毛孟靜執法，既不公平也不合理。

當然，現在有法庭背書，屋宇署攞正牌不執法，車房變住宅，過咗海就是神仙。由此可見，整個政府內部依然由反中亂港者主導，國安法生效後雖然不敢如過往那般明目張膽，但只要一有機會，還是會千方百計為「自己友」張開保護傘。

無獨有偶，昨日漢奸黎等10名被告涉前年10‧1非法集結罪成判刑，各被判囚14至18個月，但單仲偕及蔡耀昌獲緩刑兩年。人們實在不明白，何以控罪一樣，參與程度大同小異，有些人偏偏可以獲得緩刑？上次的8‧18非法集結案，9名被告中，多達4人獲緩刑，包括拒絕認罪的李柱銘、吳靄儀及何俊仁；至於8‧31非法集結案，3名被告之中，曾獲銀紫荊星章的楊森同樣獲判緩刑。

政府部門名正言順不執法，某些反中亂港者名正言順不用坐監，可見保護傘至今不倒。本港司法千瘡百孔，必須從根本上徹底改革，彰彰明甚矣！