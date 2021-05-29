自從引入德國製的復必泰新冠疫苗後，很長一段時間，選擇接種這種舶來品的市民，都遠多於接種中國製的科興疫苗。不過，這情況開始改變，最近連續幾天，選打科興的市民都多於選復必泰的，以5月27日為例，接種第一劑科興的有6,400人，而選復必泰就只有6,200人。香港政府訂購了750萬劑復必泰，如今供過於求，其中有數十萬劑快將過期，有人建議不妨捐給台灣。

台灣政府養着一群只會玩政治的蛀米大蟲，正經事老是做不來，新冠疫苗推出了如許日子，有些國家幾乎已全民接種，但寶島至今只搶購到數十萬劑，要應付2,000多萬人口，無異於杯水車薪。以人均擁有疫苗的數量計算，台灣可能是全球先進地區之中比例最小的，蔡英文政府真是愧對民眾。

如今的台灣，有時一天就有10多人因染上新冠病毒而離世，真是我見猶憐。中國大陸擁有大量新冠疫苗，其中的國藥疫苗已獲世界衞生組織批准緊急使用，台灣同胞今日開腔，大抵明天大陸就可以送過去。奈何蔡政府總是百般阻撓，寧可自己的百姓一天死10多人，卻還是不肯接受對岸的好意。

所以，嘗試由香港向台灣送出疫苗也是好事，救人如救火，如果將幾十萬劑復必泰疫苗送去，給數十萬個長者佩上一道防疫護身符，總算是一場功德。蔡政府若然肯接受，那固然是好事，要是再次將中港兩地的好意拒諸門外，她也得給台灣人一個說法。理由給不上嘛，便進一步把民進黨政府的愚癡與偏執暴露人前，這樣也好警醒台灣人，下次投票要認真為自己的福祉謀劃，不要再選出另一個爛政府了。

由香港主動提出向台灣送疫苗，無論從人道主義還是政治考量的角度，都是上算，換我作北京領導人，明天就會叫特區政府伸出橄欖枝。