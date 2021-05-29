壹淫媒隻妖股日前一復牌，股價又大幅波動，曾一度見到飆逾29倍至5.6元嘅競價盤，惟最終未有成交。妖股大上大落如坐過山車，正如專家指出，壹淫媒前景存重大不明朗因素，其股份街貨高度集中下，容易被人舞高弄低，高追風險極高，故警告勿沾手，並呼籲證監會盡快向公眾交代調查進度。有專家亦指出，妖股競價盤狂飆屬非常異常嘅舉動，顯然係有人企圖利用將股價舞高弄低來炒作股份，並企圖趁高位散貨，故不建議任何人沾手該公司股份。問題係：妖股異動，機制有否被人濫用？

事實係：只有監管機構，才有能力去翻查和詢問落盤股票行嘅動機，同時，亦只有監管機構作出行動，才能阻嚇市場嘅不正當行為。然而，本報今年3月6日嘅「正論」《證監神勇破造市 偏偏拒查壹傳媒》已義正詞嚴指出：作為市場唯一監管機構，證監會繼續事不關己，高高掛起，甚至選擇性調查，選擇性放生，勢必將自己的公信力及國際金融中心的聲譽葬送。若某些機構自恃是獨立王國而冥頑不靈，繼續為反中亂港集團充當保護傘頂風包庇，勢必自取其咎，何苦來哉！

之不過，妖股屢次癲上癲落，證監會卻依然不動如山，好似被武林高手點咗啞穴和死穴！尋日「正論」又再進雅言：「當局依法取締壹傳媒勢在必行，特別是其罪行罄竹難書，隨便一條都足以令壹傳媒『收檔』，誰還要為其張開保護傘，誰就是與國家安全對着幹。」旨哉斯言！

老朽亦曾感嘆，證監會慶祝30周年嗰陣推出「飛鷹」新標誌，如鷹之威武，之但係呢隻鷹，睇怕同「泥紙鷹」分別不大，都係廢！否則對住呢隻妖股，不尋常癲上癲落咗咁耐，竟如食咗啞藥，「鴉」都唔「鴉」一聲，有冇搞錯，詐瞓成咁？有道是：吉凶之效，在乎識善；成敗之機，在於察言。證監會唔「識善察言」，甘做契弟，想做隻泥雕鷹？