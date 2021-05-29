香港現行制度存在許多漏洞，必須予以改革和堵塞，才能與時俱進地確保香港絕不會變成反共反華的「新八國聯軍」遏制中國基地；在這些制度漏洞下，一人便可反轉政府。

「爆眼女」醜聞揭露反中亂港勢力拖延警方追捕暴徒，把前年8月暴動推向惡化局勢的真相，竟然重複濫用法律援助公帑，用司法覆核手法反對警方要求醫管局交出有關醫療報告。而涉事「爆眼女」在過程中一再敗訴後，甚至秘密赴台下落不明，更奇的是竟獲法援自選香港最頂級大狀再進行抗訴。

其時，醫管局卻採雙重標準回應傳媒查詢，令警隊被砌「生豬肉」。抗訴理據也極之荒謬，最終敗訴，但敗訴引致訴訟損失的賠償，卻由法援代付，如此荒謬的用政府錢告政府，敗訴後由政府賠給政府，左手打右手、右手賠左手，當事人逃之夭夭，黃色大狀袋袋平安天價律師費，政府完全輸晒，輸得無厘頭，真是豈有此理！

一般老百姓，甚至資深的立法會議員對這等荒唐混帳的狀況，一時也說不清原委。好在終審法院前常任法官、律政司前刑事檢控專員憑着其司法界資歷和經驗，一錘定音指出死穴所在。他們分別透過發文和接受傳媒訪問，嚴正指出問題在於法律援助署一人說了算，又缺乏監管機制、缺乏問責交代、缺乏立法會設立有效機制嚴密監管和把關，法援署變無王管。對於他們的批評，法援署署長鄺寶昌必須公開交代，立法會必須舉行特別會議進行調查、跟進和逼政府改革。

毋庸置疑，法援署已變成「一言堂」，在缺乏監管和公開問責下，已令法援成為反中亂港勢力的提款機和黃營律師的長期飯票。法援總開支由2014至2015年度的5億多元，暴升至2019至2020年度的11億多元。過去立法會未改革前，一個議員便可以拉布拉死政府，今天法援署一人話事，一個署長也可「玩殘」政府。