香港正在抗疫的艱難時刻，多次爆出外傭群組連累僱主和家人染疫，更拖累街坊接受強制檢測或隔離。每逢周六、日和公眾假期，大量外傭聚集在公園、行人天橋或公眾地方席地而坐，有些更搭建露營帳幕，阻塞通道。有些聚集的外傭罔顧「禁聚令」，超過人數上限，沒有戴口罩，更一起聚賭，防疫意識十分鬆散。

近日，有傳媒發現中環有外傭脫罩聚賭；尖沙咀、深水埗及沙田也有很多外傭及外籍人士無罩「犯聚」。而美利道天橋下更有至少4檔非法賭檔，每檔約有10名外傭及南亞人在賭啤牌，每局賭注約數十元，並有人在外圍充當「天文台」。元朗擊壤路有外傭與外籍人士及南亞人士無罩親熱、跳舞及飲酒。

根據《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》的規定，任何人在公共交通工具上、在港鐵已付車費區域，或在指明公眾地方時，須一直佩戴口罩。違例者一經定罪，可處罰款10,000元。可以藉繳付定額罰款5,000元，解除因該罪行而須負的法律責任。

在甚麼情況會觸犯禁聚令？根據《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》的規定，在公眾地方參加4人以上的群組聚集、組織該群組聚集的人、提供場所並明知而容許該群組聚集進行的人，即屬違反禁聚令，可處罰款5,000元。

何謂群組聚集？群組聚集的一般涵義是指一群人為共同目的而聚集。但是否屬群組聚集仍要視乎實際情況，例如聚集是否事先組織、聚集的人士彼此間有否互動、聚集是否只瞬間出現等。

何謂公眾地方？公眾地方是公眾人士可以不時進入的地方。即使是私人物業，若公眾人士可以不時進入，例如食肆、酒吧及戲院等，就會符合公眾地方的定義。

根據《賭博條例》第13條「在賭場以外任何場所或在街道上進行的賭博罪」，（1）任何人如在賭場以外的任何場所（不論公眾人士能否進入其內或是否獲准進入其內）或在任何街道上營辦或管理或以其他方式控制非法賭博，一經定罪，可處罰款50,000元及監禁兩年。（2）任何人如在任何上述場所或任何街道上非法賭博，（a）如首次定罪，可處罰款10,000元及監禁3個月；（b）如第二次定罪，可處罰款20,000元及監禁6個月；（c）如第3次或其後再定罪，可處罰款30,000元及監禁9個月。

警方表示，今年首4個月，中區、尖沙咀、深水埗及元朗分區就涉嫌違反禁聚令（第599G章），分別發出0張、212張、465張及82張定額罰款通知書。食環署指出，今年截至5月17日，在尖沙咀、深水埗、中環及元朗分別檢控無牌小販的宗數為0宗、51宗、9宗及0宗。

外傭屬較高風險群組，他們於假日聚會，有些更無罩唱歌、跳舞、聚賭等，有利病毒傳播，一旦染疫，便有機會將病毒帶入不同家庭以至社區。敦促政府正視這個問題，依法打擊假日時外傭聚集的違法活動，切斷傳播鏈，保障公共衞生，恢復市容，否則防疫工作白做，旅遊氣泡和通關都是空談的。