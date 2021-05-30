世界視線：抗疫不力招怨　印度反責傳媒

印度新冠肺炎確診及死亡數字未見回落，然而當局控制疫情不力，控制輿情倒是相當積極，印度警方日前到社交媒體平台Twitter位於首都新德里的辦公室，調查該公司將一位執政黨發言人的推文，貼上誤導性標籤一事。

事緣總理莫迪所屬的印度人民黨發言人最近在推文中，分享了一份據稱來自在野黨的文件，當中指示黨員如何批評莫迪政府處理疫情的手法，結果被Twitter以「使用被竄改及造成傷害的圖片或影片」為由，標記為「受操縱媒體內容」，引發當局不滿。

這並非疫情期間，莫迪政府首次被批評打壓言論自由。就在上個月，印度政府要求包括Twitter、Facebook以及Instagram等互聯網巨頭，刪除大約100條批評印度當局抗疫不力的社交媒體貼文。正如有人權組織批評，印度高官在意被批評更甚於醫療物資短缺，北方邦首席部長就曾威脅以散布虛假訊息罪名，沒收投訴醫療物資不足者的財產。

事實上，印度政府侵犯民眾言論自由，已引發廣泛不滿。最高法院上月底宣布，任何民眾均有權在社交媒體發出需要醫療資源的求救訊息，又或者表達對政府抗疫不力的不滿，如果政府加以取締，將被視為藐視法庭。新德里警方上門對社交媒體公司進行「調查」，公然向對方施壓，顯然不把法庭判決當一回事。

諷刺的是，對於印度政府要求社交媒體刪貼，未見華府嚴厲批評，白宮發言人僅以一句「與我們對於世界範圍內言論自由的觀點不同」輕輕帶過。這也難怪，在美國，堂堂總統在位時也「因言入罪」，至今仍未恢復在社交媒體發言的自由，怎好意思對別國指手畫腳，更何況還是「民主陣營」的堅實盟友印度？

至於說到政府抗疫「侵犯人權」，疫情之初中國政府毅然封城，捱了西方不少罵，現在回過頭看，即使民眾在抗疫的過程中犧牲部分自由，但中國的抗疫成績卻是無可爭議。反觀印度，先是輕忽疫情引發人道大災難，如今解決不了問題，就解決提出問題的人，孰優孰劣，毋庸贅言。