功夫茶：破落戶拆得就拆　講保育真係侮辱

中國人有一句話，盛極而衰，《紅樓夢》賈府嘅沒落，《金粉世家》裏面金家破敗，都係反映緊呢句話，香港人睇呢兩本名著，更加感同身受，呢個特區依家真係衰到貼地，直頭係破落戶，坐食山崩，乜嘢家當都保唔住，就連古董都要變賣，嗱，唔少古蹟歷史建築都要清拆嚟起樓，剩低嘅都岌岌可危。

最近又有一單荒謬事件，本報今日揭發，粉嶺皇后山嘅印度廟係特別嘅蓮花形狀建築，差不多60年歷史，由當年駐港的尼泊爾啹喀兵建造，係罕有嘅現代主義非傳統設計，全世界只有3座咁大把，以前駐港英軍會去參拜，回歸後被港府荒廢，列為三級歷史建築，遲遲未評定做古蹟。政府掛住發展周邊土地，直頭唔理印度廟，由得佢日久失修，殘破不堪，而且原本連接廟宇嘅道路，起咗居屋山麗苑，阻礙通道，公眾要自己開鑿山路去參觀廟宇，天雨路滑隨時一跣腳就係咁先！

議員梗係鬧爆政府規劃失當，官僚程序僵化，興建房屋時冇照顧周邊用地，有乜理由封咗間廟條路，又唔起番。地政處唔理間廟，草木叢生損害廟宇結構，可能影響文物評級，話唔定會冧埋。古物諮詢委員會前委員叫政府盡快修葺廟宇，唔好繼續浪費社會資源同丟空廟宇。本報向政府查詢，官字兩個口，特別多辯駁，地政總署話呢個地段係未撥用政府土地，北區地政處喺軍營停用後將有關官地圍封，以防被非法佔用或破壞。該廟宇現時仍被圍封和不對外開放，通道只可前往圍封界線，亦未有收到開放該建築物嘅申請。

地署唔認衰，臨尾仲要補番句，歷史建築物嘅保育工作唔屬於地政總署嘅職權範疇，即係拋個波畀古物古蹟辦事處。鬥卸膊呢家嘢，古蹟辦又點會輸蝕，話歷史建築嘅評級制度係行政性質，如果部門有具體維修保養工程計劃，古蹟辦樂意從保育角度提供技術意見，即係將個波掟番畀地署。古蹟辦更將責任推畀市民，要公眾提供新資料證明間廟嘅價值，先肯進行研究、重新考慮評級同公眾諮詢。

唔少專家學者都指出印度廟建築獨特性，值得保留。政府得把口，唔少珍貴建築物都留唔住，講保育真係侮辱。逝世近50年嘅一代武打巨星李小龍，為港爭光，到今時今日好多外國人講到香港，都淨係識佢，如果喺外國，佢嘅相關物品建築都會畀政府好好珍藏，好可惜，香港政府唔識寶，李小龍九龍塘故居清拆，當時各界出手都挽唔番，本地傳奇都搞到咁，又點會珍惜外國教派寺廟？悟已往之不諫，知來者之可追，拆咗嘅古蹟砌唔番，現存嘅惟有好好保育，陶淵明 《歸去來辭》呢幾句，特區官員如果睇唔明，唔該早日收檔，學吓陶詩人，歸隱田園，唔好阻住地球轉！